,Chce to řád, zatím všechno testujeme.' Tatra kolem světa 2 míří na Balkán

Expedice kolem světa musí mít disciplínu a jasný řád, shodují se cestovatelé Petr Holeček a Marek Havlíček, kteří se na cestu přes 70 států vydali v obytné nákladní tatrovce. Zatím testují, jestli všechno funguje, jak má. Po slavnostním odjezdu z Prahy výprava projela Slovensko a zaparkovala u maďarského jezera Balaton. Balaton 19:10 29. února 2020

„Šplouchá nám tady krásně voda, fouká lehký větřík, kolem tatry máme do půlkruhu rozložené židle a posádka snídá. Vysunuli jsme z ní boční kuchyň, uvařili jsme si čaj a kávu. Svítí nám slunce a atmosféra je krásná,“ popisuje idylické ráno na balatonské pláži Petr Holeček.

Spolu s kolegou Markem Havlíčkem a celou posádkou Tatry kolem světa 2 má za sebou první stovky kilometrů a ráno u „maďarského moře“ je první expediční zkouškou

„Všichni známe pláže na Balatonu v létě, plné slunečníků a langošů, teď tady není vůbec nikdo, kromě jednoho údržbáře. Ten tu má podstatně starší stroj než my, je to tak 45 let starý žigulík,“ odhaduje na dálku. Oproti žigulíkovi je sice expediční tatrovka podstatně mladší, pořád je to ale kus techniky, na který je třeba pozorně dohlížet. Zvlášť když je auto na takhle velké výpravě vůbec poprvé.

„Jsme ve fázi záběhu reálného provozu. V autě je nás teď 11 a úplně poprvé testujeme, co to znamená, když se ráno potřebuje 11 lidí umýt a co to znamená, když třeba pustíme naráz ohřívat vodu všechny bojlery a varné konvice. Je to zajímavé, poučné a nové,“ uvádí Holeček.

Zatímco dál zkoumá, jak si vede tatra, Marek Havlíček opodál plánuje, jak zrežírovat posádku. „Teď jsem vzal akorát zápisníček, abych napsal, co všechno se musí udělat do odjezdu a kam se vlastně pojede, protože jinak by to byla anarchie a všichni jsme se zasekli v autě, snídalo by se dvě hodiny. Je třeba nastavit nějaký řád, abychom mohli dojet tam, kam chceme,“ říká rozhodně.

Příští kilometry expedice povedou do Slovinska a Chorvatska. I tam možná kolem cesty bude šplouchat voda. Na rozdíl od Balatonu ovšem bude pravděpodobně slaná.





