Spojení s Alláhem je teď nic moc, láteří muezzin. Zavřenou mešitu ukázal posádce Tatry kolem světa 2

Na měkkém modrém koberci, jen v ponožkách, stojí padesátník Bahattin. Má na sobě slavnostní bílo-zlaté roucho a českým cestovatelům uprostřed bohatě zdobené mešity ukazuje, jak se recituje azán, tedy svolávání k modlitbě.

Ve skoro čtyřtisícovém městečku Erfelek jsou na tuhle práci dva, říká se jim muezzini. Zpívají pokaždé to samé, několik vět o Alláhovi a proč je důležité se teď zrovna začít modlit. Takhle to jde pětkrát denně.

„Bůh chtěl, aby se muslimové modlili padesátkrát denně, ale prorok za ním vystoupal do nebe a vyjednal, aby to bylo jen pětkrát,“ vypráví Bahattin, co se píše v Koránu.

Jinde se také dočtete, že muezzini jako on bývali v arabských zemích slepí, protože z minaretů na mešitách by toho prý mohli vidět příliš mnoho. To Bahattin naopak moc dobře sleduje, co se děje kolem. Mešita je už několik týdnů prázdná a on se modlí, aby se svět vrátil zase do pořádku.

České cestovatele uchvátil svým charismatem, přezdívají mu turecký Belmondo. Ještě než začne znovu zpívat, ukazuje jim, jak složit nohy pod sebe k modlitbě a jak se muslimové uklání – vždy směrem k Mekce.

Všechno jinak

Moderní civilizace z mešit muezziny vyhání a nahrazuje je reproduktory, Bahattin ale nevěří, že by technika byla v něčem lepší než lidé. Už kvůli spojení s Bohem. Šéf výpravy Marek Havlíček se ho mezi řečí ptá, jaké že tedy má teď spojení s Alláhem. Bahattin se usměje, kvůli koronaviru je to prý nic moc.

Mešity se v Turecku zavřely už v půlce března před oslavami svátku Lajlat al-Mi'rádž, který připomíná zmíněnou Mohamedovu cestu do nebe. V době koronavirové se některé z nich změnily na potravinové banky, jiné – stejně jako ta v Erfeleku – zejí prázdnotou.

Tuto sobotu skončí v islámském světě ten nejpodivuhodnější ramadán v historii, to až Bahattin a další muezzini svolají po západu slunce k modlitbě a muslimové se dají do velkolepé hostiny zvané iftar, prvního jídla od úsvitu.

Na ramadán naváže tradiční svátek Íd al-fitr, kdy děti chodí od domu k domu a koledují, Turci pořádají bohaté večeře s přáteli a rodinou, chodí do mešit na společné modlitby a na hřbitovy uctít své předky. Dávají chudým almužnu. Letos bude všechno jinak – v zemi je přes 150 tisíc nakažených novým typem koronaviru.

Lidstvo to ale bude muset zvládnout, ostatně jako všechno, ví Bahattin. Dočasná nemoc prý není nemoc. To už ale znovu bere do ruky mikrofon, je čas na další azán.

TATROVÁCKÝ ZÁPISNÍK Expedice Tatra kolem světa 2 vyrazila na svou dlouhou výpravu přes 70 států planety na konci února. Reportáže z míst, která navštíví, vysíláme pravidelně – každou středu kolem 8.40 na Radiožurnálu. Vždy v sobotu odpoledne pak členům expedice telefonujeme živě. Všechny díly zápisníku najdete také na serveru iROZHLAS.cz.