Téměř jak s lístkem do autobusu. Pražské letiště začne příští rok testovat samoodbavovací systém

Jak funguje nástup do letadla, nejspíš víte – projdete kontrolou a potom se dostavíte k bráně, kde vám zaměstnanci zkontrolují letenku. Od příštího léta by se ale tento proces mohl změnit. Na pražském letišti Václava Havla totiž plánují testovat takzvaný Self-Boarding Gate, tedy samoobslužné brány. Praha 19:02 27. července 2025

Naskenujete letenku a turniket vás pustí do letadla. Tak má zjednodušeně fungovat systém Self-Boarding Gate, který Letiště Václava Havla plánuje testovat. Podle mluvčího letiště Jiřího Hannicha by to mělo zrychlit a zjednodušit proces nástupu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rychlejší nastupování do letadla na Letišti Václava Havla bude možná už příští rok. Plánují zde samoobslužné brány

„Self-Boarding Gate je zjednodušeně řečeno určitá automatická branka v gatu, kterou si cestující sám otevře tím, že na daném zařízení naskenuje svoji palubní vstupenku. V současné době tuto kontrolu provádí agenti handlingové společnosti,“ vysvětluje mluvčí.

Princip samoobslužného odbavování už na letišti v Praze funguje – konkrétně na Terminálu 2 hned u vstupu k bezpečnostní prohlídce a na Terminálu 1 před pasovou kontrolou. Tam stačí jen přiložit ke skeneru letenku, popřípadě doklad, a turniket vás pustí dál. Podobně to má fungovat i u bran, které vás pustí do samotného letadla.

Systém by mělo letiště začít testovat příští rok. „V roce 2026 plánujeme instalovat tento systém do čtyř gatů v Terminálu 2. Bude to za účelem testování a pokud se používání této technologie v provozu osvědčí, budeme zvažovat její rozšíření do všech gatů pro lety v rámci schengenského prostoru,“ dodává Hannich.

Letiště na systém Self-Boarding Gate vypsalo veřejnou zakázku, která rozhodne, kdo novou technologii dodá, provede její instalaci a bude spravovat.