Thajsko se po třech letech opět připravuje na nápor turistů. Spoléhá i na ty z Česka

Thajsko bývalo turistickým rájem, kam přijíždělo každý rok 40 milionů zahraničních turistů. Desítky tisíc z nich byli Češi. Kvůli koronavirové pandemii byla ale země téměř tři roky pro cizince prakticky uzavřená. Na zlaté časy zatím jenom vzpomíná. Letos se konečně turistům otevírá a doufá, že se návštěvníci vrátí v plném počtu. Bangkok 19:15 25. června 2022

Momentálně mohou do Thajska bez jakýchkoliv omezení přijet jen ti, kdo mají kompletně dokončené očkování proti COVIDu-19. Kdo očkován není, musí se po příjezdu prokázat negativním PCR testem. Žádná karanténa už ale neplatí a od pátku také padla povinnost nosit roušky.

Thajsko se po třech letech opět připravuje na nápor turistů

Jediné, na co je třeba dát si ještě pozor, je registrace. Turisté se totiž před příjezdem do Thajska musejí zaregistrovat na českém ministerstvu zahraničí přes tzv. thaipass a následně se musí potvrzením prokázat po příletu do země. Vyplnit tento on-line formulář však zabere maximálně 10 minut.

Zpětné potvrzení pak dostane turista během necelých dvou hodin, přičemž celý proces probíhá v on-line režimu ještě před odletem z Česka.

Rostoucí ceny

Podobně jako v jiných zemích rostou i v Thajsku ceny jídla a benzinu. Thajská měna je oproti americkému dolaru mimořádně slabá, ale zdražování není tak rychlé jako v Česku nebo v jiných evropských zemích.

Příjemným zjištěním je, že se prakticky nezvedly ceny hotelů a vnitrostátní dopravy. Platí to jak pro cestování letadlem, tak i autobusem nebo vlakem. Oproti tomu jsou čím dál tím větším problémem ceny mezinárodních letenek mezi Evropou a Asií.

Ty vyskočily až o 60 procent a momentálně začínají nad částkou 30 000 korun za zpáteční cestu z Prahy do Bangkoku. Jakékoliv levnější varianty mají extrémně dlouhé čekací doby při přestupu anebo několik časově náročných přestupů.

Letecké společnosti zatím odmítají odpovědět na otázku, zda se tyto nepříznivé ceny za mezinárodní letenky udrží až do podzimu a zimy, kdy v jihovýchodní Asii začne hlavní turistická sezona.

Cestování do Asie

Podobně snadno jako do Thajska se teď Češi dostanou také do Vietnamu, Malajsie i na Filipíny nebo do Laosu a Kambodži. Naopak dost výrazné omezení stále platí pro cesty do Japonska a do Jižní Koreji. Dlouhá a drahá karanténa pak čeká na každého, kdo zamíří do Číny, do Hongkongu a Tchaj-wanu.

Nejjednodušší cesta, jak získat více aktuálních informací, je nahlédnout do podmínek cestování na webových stránkách českého ministerstva zahraničí.