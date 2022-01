Thajsko plánuje zavést daň pro zahraniční turisty, nový poplatek budou cestovatelé platit už od dubna

Poplatek zhruba 200 korun na osobu by měl nově zaplatit každý zahraniční turista, který vstoupí na území Thajska. Platit by se měl současně s letenkou do země. Informoval o tom thajský úřad pro turistiku. Peníze z takzvané daně pro zahraniční turisty chce Thajsko opět vkládat do zkvalitnění turistického ruchu. Bangkok 15:06 12. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maskovaná socha Rámájany v odletové hale na letišti v Bangkoku. Systém Test-and-Go, který umožňuje plně očkovaným turistům vstoupit do země bez karantény, byl pozastaven na dobu neurčitou kvůli rychlému šíření varianty koronaviru omikron | Zdroj: Reuters

Peníze by tak mohly sloužit třeba na zakoupení nových turistických atrakcí nebo k opravě těch už fungujících. Část z nich by pak mělo krýt také úrazové pojištění pro cestující, kteří si ho nemohou sami dovolit. Poplatek se má stát dalším nutným požadavkem pro vstup do země.

Thailand plans to impose tourist fee from April https://t.co/eVlMqf76KU pic.twitter.com/3T8HRDTZ4N — Reuters (@Reuters) January 12, 2022

Další požadavky se v současné době týkají pandemie koronaviru. Lidé s dokončeným očkováním proti covidu-19 musí při příletu do Thajska nastoupit do sedmidenní hotelové karantény, kterou si sami hradí.

V jejím průběhu nesmí opustit hotel a čekají je dva PCR testy. Dále potřebují předplacený test na covid-19 a pojištění na léčebné výlohy spojené s léčbou covidu. Neočkovaní musí po příletu do země nastoupit do 10denní karantény.

Thajsko předpokládá, že zemi letos navštíví něco mezi 5 až 15 miliony zahraničních návštěvníků. V zemi by tak podle odhadů vlády mohli utratit asi 500 miliard korun.