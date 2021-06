Thajsko se snaží nahradit chybějící mezinárodní cestovní ruch domácím. Obyvatelé se ale bojí

Největší ránu zasadila pandemie covidu-19 cestovnímu ruchu. Země jako Thajsko, Srí Lanka nebo Indonésie odhadují, že bude trvat až deset let, než se počty zahraničních návštěvníků vrátí alespoň na polovinu stavu před pandemií. Některé země se proto snaží zachránit alespoň domácí cestovní ruch a dotují ceny hotelů, letenek a dalších služeb. Zruinované státní rozpočty ale podobnou strategii dlouho nevydrží. Bangkok 12:23 3. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prázdná pláž Phuket v Thajsku | Foto: Jorge Silva | Zdroj: Reuters

Tihle tři muži nejsou ve člunu, nýbrž na jeho přídi i zádi a času na opravu mají tolik, až jim to není milé. Turisty z ciziny nevezli už rok a půl a těch domácích je zase zoufale málo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Thajsko se snaží nahradit chybějící mezinárodní cestovní ruch domácím. Více si poslechněte v reportáži Davida Jakše

„Podnikám na ostrově Ko Tao už přes dvacet let. V Thajsku nenajdete lepší místo na potápění. Měli jsme v plánu otevírat další – v pořadí už čtvrté – potápěčské centrum, tentokrát v Andamanském moři nedaleko hranice s Barmou. Ale covid všechno stopnul a popravdě řečeno nevím, jak to dopadne,“ říká mi smutně pan Porn-The, potápěč z ostrova Ko Tao.

Ceny srazil o sedmdesát procent, ale Thajci se bojí cestovat. Cizinci by se nebáli, ale ty zase nikdo nevpustí do země bez 14denní předražené karantény.

„Jsme čtyřhvězdičkový hotel na světoznámém ostrově Samui a teď třeba nabízíme tři dny a dvě noci za 4900 bahtů (téměř 3300 korun – pozn. red.) i se snídaní. A když si pobyt koupíte během tohoto týdne, půjdeme s cenou ještě o deset procent dolů,“ představuje mi svou nabídku mladý hotelový manažer z ostrova Samui.

Stát nemá na odškodnění

Ceny jsou to až neskutečně nízké, k hotelům se už přidaly letecké společnosti a rozdíl jim společně doplácí asociace podnikatelů v cestovním ruchu a také thajský stát.

Vakcína za devadesát tisíc korun. Lidé z Thajska kvůli očkování proti covidu létají do USA Číst článek

„Vycpáváme naší nabídku, jak se dá. Co stálo patnáct tisíc bahtů, teď dáváme za deset tisíc (téměř 7000 korun – pozn. red.) a jsme samá prémie. Například k pobytu v našem hotelu dáváme jeden ponor nebo šnorchlování z lodi zdarma. My pořád věříme, že na konci léta, až bude proočkovaná Evropa, tak thajská vláda povolí cizincům přijet. To by nás zachránilo,“ živí alespoň malou naději taxikář ze světoznámého města hříchu Pattaya na břehu thajského zálivu.

Indonésie, Srí Lanka, a hlavně Thajsko, které postavily svou ekonomiku na cestovním ruchu a ten generoval až třicet procent domácího HDP, jsou krizí zasaženy nejvíc.

Zemědělské farmy nebo obchodní domy, kam zamířila většina těch, kteří ztratili práci v cestovním ruchu, ale všechny nepojmou a stát je nemá z čeho odškodnit. A zlepšení je v nedohlednu, protože vlády buď objednávky vakcín podcenily, nebo se příliš spoléhaly na solidaritu bohatých zemí, takže teď musejí čekat.