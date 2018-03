Thajsko uzavře slavnou zátoku z filmu Pláž. 'Musí si odpočinout od turistů,' říká mořský biolog

Panenská bílá pláž obklopená skalními útesy, kterou mnozí označují za ráj na Zemi, opravdu existuje. Našli byste ji na jednom z ostrovů v Andamanském moři. Ale už dávno nejde o opuštěné místo. Denně zátoku navštíví více než čtyři tisíce turistů. Thajské úřady se teď rozhodly místo dočasně uzavřít.

Thajsko zátoku Maja uzavře letos v červnu. Jak informovala agentura AP, do zátoky na korálovém ostrově Koh Phi Phi Leh denně připluje na 200 lodí.

Nedávná studie mořských biologů ukázala, že dopady turismu škodí tamnímu prostředí. Zjistili, že zmizela velká část korálových útesů a život v okolním moři takřka vymizel.

Thajský uznávaný odborník na mořskou biologii Tchon Tchamrongnavasavat, uvedl v rozhovoru pro AP, že pláž už není tak krásná jako dřív. Je na tom teď podobně jako člověk, který takřka nepřetržitě pracoval několik desítek let a potřebuje si odpočinout. Už dříve řekl televizi Deutsche Welle, že ideální by bylo místo zcela uzavřít.

Křehký ekosystém

Zátoka Maja bude uzavřená pouze po dobu čtyř měsíců, ale zato každoročně. Navíc tam bude po znovuotevření platit denní limit 2000 návštěvníků. Vlastně tak pouze ztratí své výsadní postavení.

Mnoho mořských chráněných území v Thajsku je uzavřených od poloviny května do poloviny října. Zátoka Maja ale byla dosud otevřená po celý rok. I kvůli filmu Pláž režiséra Dannyho Boyla je o místo mezi turisty enormní zájem.

Ironií je, že snímek o skupině baťůžkářů, která vidí ve skryté zátoce ráj na zemi, toto místo poničil a zařadil mezi globální destinace. Nemluvě o tom, že filmaři místu uškodili už před natáčením zásahy do místního ekosystému.

V roce 2011 Thajsko například uzavřelo desítky potápěčských lokalit a předloni i několik ostrovů. Počet turistů, kteří míří do Thajska, rok od roku roste. Pro představu v roce 2000, kdy měl film Pláž premiéru, do země přijelo asi 10 milion návštěvníků, loni už to bylo více než 35 milionů. Není divu, že si některé ostrovy potřebují vydechnout.