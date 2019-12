Krach Thomase Cooka přinese nižší ceny i větší nabídku last minute zájezdů, tvrdí odborníci

Cestovnímu ruchu se v Česku daří. Lidé si totiž díky lepší ekonomické situaci a vyšším mzdám můžou dovolit nejen dražší dovolené, ale také za odpočinkem vyrážejí i několikrát do roka. Navíc podle Asociace cestovních kanceláří mohou být ceny některých služeb v příštím roce výhodnější, a to kvůli pádu cestovní kanceláře Thomas Cook. Hoteliéři totiž budou mít víc neobsazených míst. Praha 10:35 25. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cestovní kanceláře očekávají, že bude pokračovat trend, kdy Češi vyrážejí na dovolenou víckrát do roka (ilustrační foto) | Foto: Dan Gold | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Byla jednou z největších a nejstarších cestovních kanceláří na světě. Přesto 23. září 2019 její zlaté srdce, které měla v logu, dotepalo. Cestovní kancelář Thomas Cook v té době měla v zahraničí 600 tisíc klientů. V následujících dnech vyhlásily likvidaci i její pobočky v dalších zemích – německá, rakouská nebo třeba polská.

Cestovní ruch tím podle Jana Papeže z Asociace cestovních kanceláří zažil velkou ránu. „Pád Thomase Cooka má samozřejmě radikální vliv zejména na hoteliéry v lokalitách, kde byl Thomas Cook velmi silným partnerem. Hoteliéři jsou nervózní, mění způsoby plateb za ubytování, mění svou cenovou strategii. Z tohohle hlediska je pád Thomase Cooka docela klíčovou věcí pro budoucnost,“ vysvětluje pro Radiožurnál.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pád jedné z největších cestovních kanceláří světa, rostoucí zájem o zájezdy na první chvíli i lepší služby. I tak by se dal shrnout letošní rok z pohledu cestovního ruchu. Téma pro Barboru Kladivovou

Majetek po zkrachovalé britské cestovní kanceláří si teď rozebírají její konkurenti. Třeba Hays Travel, který odkoupil síť 555 poboček v Británii v přepočtu za víc než 180 milionů korun.

Česká divize Thomase Cooka, cestovní kancelář Neckermann, odolávala ukončení činnosti několik měsíců. Přesto v příštím roce už tato společnost nevypraví na dovolenou žádné klienty. K poslednímu prosinci končí.

„Klienti, kteří u nás zakoupili svou dovolenou od 1. 1. 2020 dále, byli kontaktování s návrhem převzetí a následné realizace cestovní kanceláří Marco Polo International. V důsledku pádu britské Thomas Cook PLC jsme byli nuceni zrušit přes tisíc zájezdů, to znamená, že na svou dovolenou neodletělo něco málo přes dva tisíce českých klientů,“ říká mluvčí společnosti Jan Šrámek.

Vánoce v Egyptě, Mexiku nebo Panamě? Na dovolenou letos na svátky odletí přes čtvrt milionu Čechů Číst článek

Podle Jana Papeže ale zasáhne krach Thomase Cooka i do dalšího roku. Hoteliéři totiž budou mít volné kapacity, které měli nasmlouvané. Pro cestovatele to tak může znamenat nejen nižší ceny, ale třeba i větší nabídku zájezdů na poslední chvíli. Naopak zájezdů s vlastní dopravou může být méně.

„Protože naopak v autodopravě, to znamená v zájezdech s vlastní dopravou, měl Neckermann velmi významnou roli na trhu,“ dodává Jan Papež.

Dovolená víckrát do roka

Cestovní kanceláře si od příštího roku slibují další nárůst počtu zájezdů i cestovatelů. Rekordní čísla jim přináší hlavně dobrá ekonomická situace Čechů.

„Očekáváme i to, že bude pokračovat trend, kdy lidé vyrážejí na dovolenou víckrát do roka. To znamená, že k té tradiční letní dovolené přidávají ještě jednu nebo dvě další během roku. Určitě očekáváme, že poroste zájem o exotické destinace,“ uvádí mluvčí cestovní kanceláře Fischer Jan Bezděk.

Jak dodává mluvčí portálu Invia Andrea Řeznáčková, roste ale i zájem o kvalitnější služby: „V roce 2020 očekáváme nárůst asi o pět procent, a to jak celého trhu, tak u nás. O žádném velkém zdražování nevíme. Je pravda, že Češi si kupují stále víc dovolené v předstihu a jejich standard se rok od roku navyšuje.“

Nejoblíbenější destinace pro příští rok zůstávají stejné. Jedničkou v prodejích je podle portálu Invia Řecko, které následují Turecko, Egypt, Bulharsko a Tunisko.