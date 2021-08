‚Svět se mění a my s ním.‘ Český dobrodruh jede po Africe ve stopách cestovatelů Hanzelky a Zikmunda

Expediční auto Tomáše Vaňourka je trochu jiné než byla Tatra 87, která stála na ulici Kasr al-Ajní v centru Káhiry v roce 1947. Od té doby se v Káhiře leccos změnilo, včetně dopravního provozu. „Tohle je opravdu blázinec,“ popisuje dobrodruh pro Radiožurnál.

Dobrodruh se dívá do svého mobilu, kde má uložené a pečlivě roztříděné fotografie právě z doby před 74 lety. „Tady je fotka přímo na místě, kde stojíme teď my, před tímto domem a před odjezdem do Súdánu. Tady je fotka s rodinou Haisových,“ popisuje.

Na fotografii je ulice úplně prázdná, stojí tam jen Tatra 87, Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka, jinak skoro nikdo a žádné auto. Dnes je to trochu jiný obrázek.

Návštěva činžáku

Do bývalého penzionu české rodiny Haisových, který hrál dost velkou roli v cestách Hanzelky a Zikmunda po Africe, se šel i podívat. Domovník ho pustil přímo na terasu bývalého penzionu, odkud mají Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka fotografie, jak píší reportáže pro Československý rozhlas.

„Je to 74 let, co tady na terase psali rozhlasové reportáže a posílali je korespondenčně do Prahy. Společně s pásky tady vznikala legenda Hanzelky a Zikmunda pro lidi,“ říká Tomáš Vaňourek. Na svém počítači ukazuje i slavnou fotografii, kde na této terase, s palmami v pozadí, ťukají Hanzelka se Zikmundem u stolků do psacích stojů.

Tomáš připomíná, že v Káhiře, a konkrétně v tomto domě, tehdy Hanzelka se Zikmundem pobývali poměrně dlouho. Čekali totiž na novou tatru. Tu původní zničili na cestě v Libyi.

„Ve stresu, kdy bojovali o své nové auto, a bojovali s egyptskými úřady, což se mimochodem vůbec nezměnilo - myslím, že egyptská vláda v byrokracii ještě přitvrdila - tak díky zázemí, které tu měli, mohli být více v klidu a více pracovat.“

Výtky k reportážím

Cestovatelé reportáž jen napsali, posílali ji psanou, a pak ji teprve někdo namlouval. „To namlouvali Hégr a Pech,“ uvádí Tomáš Vaňourek. „Posílali i nějaké záznamy, zvuky, nebo krátké komentáře. Vím, že to trvalo zhruba tři týdny až dva měsíce, než se korespondence posílala odtud do Prahy,“ doplňuje.

Posluchači tehdy Hanzelku se Zikmundem nešetřili. „Z Káhiry měli další zastávku v Chartúmu na konzulátu, a tam už na ně čekal obrovský štos dopisů. Byly tam dokonce i výtky od pražského obyvatelstva, že by to měli dělat trošičku jinak a líp. Takže kluci se na cestě vyvíjeli,“ směje se.

Interiér domu se od roku 1947 příliš nezměnil, a nezměnil se ani výtah, který by byl v evropských podmínkách už muzeálním exponátem. „Dobrodružná cesta přináší dobrodružné momenty, a tohle je jeden z nich.“

„Cílem té cesty je ukázat veřejnosti to, jak se mění svět, a my s ním. Protože Hanzelka se Zikmundem zmapovali tehdejší svět, a my máme díky jejich svědomité práci dost materiálu, abychom mohli ukazovat, jak se svět mění. Zároveň není naším cílem slepě jejich cestu kopírovat, ale jet i na místa, kam si pan Zikmund posteskl, že se tehdy nedostali, tak snad se nám to podaří,“ věří Tomáš, který chce vyrazit směrem na Kapské město už během tohoto víkendu.