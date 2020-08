Třeboň čelí náporu turistů. Sehnat ubytování na poslední chvíli je téměř nemožné

Devět z deseti Čechů plánuje strávit dovolenou v Česku. A to hlavně poznávací formou, přičemž neoblíbenější destinací je Šumava. Vyplývá to z průzkumu iniciativy Zachraňme turismus zpracovaného výzkumnou agenturou STEM/MARK a projektem Česko v datech. Náporu turistů ale během teď čelí i další místa. Platí to i o Českém Krumlově nebo Třeboni, kam se v sobotu vypravil i reportér Radiožurnálu Jan Kopřiva. Třeboň 17:17 1. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Devadesát procent klientely v Třeboni tvoří Češi - rodiny s dětmi nebo starší manželé. | Foto: Hotel Bílý koníček | Zdroj: Wikimedia Commons

Reportér se do Třeboně vypravil v den, kdy se tu konala akce s názvem Lázeňská Třeboň. Program zahrnoval hudební vystoupení, soutěže pro děti, ale i řemeslný trh, kde návštěvníci mohli ochutnat tradiční kapří pochoutky.

„Na Masarykově náměstí právě hraje dechovka. Než jsem se do Třeboně dostal, tak to opravdu nebylo zadarmo. Musel jsem si několik kilometrů před Třeboní vystát frontu. Dostal jsem se do kolony, což dávalo tušit, že těch turistů tady bude opravdu dost,“ hlásil z místa Kopřiva.

Podle jeho slov bylo centrum plné lidí, všechna místa na předzahrádkách kaváren a restaurací byla obsazená. Dostat se z jednoho konce náměstí na druhé až k informačnímu centru bylo kvůli proudícím davům lidí problematické. Nakonec se to však reportérovi povedlo.

Skokan roku

„Devadesát procent klientely tvoří Češi - rodiny s dětmi nebo starší manželé. Sezóna se po pandemii koronaviru vychýlila do extrému. Třeboň je malé městečko, které má 10 tisíc obyvatel, nyní i s turisty asi 50 tisíc. Město má nějak dimenzovanou infrastrukturu, svoje limity, které, jak mi řekli v infocentru, jsou již teď na hraně,“ vysvětlil.

I zdejší památky narážejí na svoje limity. Místní zámek byl již loni, co se týká návštěvnosti, vyhlášen celostátním skokanem roku.

To stejné platí i pro ubytovací kapacity, když se někdo rozhodne shánět ubytování v Třeboni na poslední chvíli, není příliš pravděpodobné, že by jej dokázal ještě sehnat. „Kapacity jsou obsazeny skoro ze 100 %. Zkoušel jsem víkendové ubytování sehnat přes různé aplikace jako je Booking, Tripadvisor, také v infocentru, ale moc jsem nepochodil,“ popisoval svoje snažení.

Podle něj, pokud by někdo sháněl ubytování v širším okolí, byl by téměř jistě úspěšný. „Například v okolních vesnicích. To určitě má také svůj půvab,“ dodal redaktor Radiožurnálu.