Čerstvé, lokální a větší výběr. Američané stále více dávají přednost nakupování na farmářských trzích

„Všechno je to čerstvé a z místních zdrojů – to je to hlavní, všechno pochází odsud. Zajdeme sem vždycky dřív, než jedeme nakupovat někam jinam. Chceme podporovat místní farmáře a drobné podnikatele,“ vysvětluje Rebecca, proč jezdí z Annapolisu nakupovat právě sem.

„Kdybychom u nich nenakupovali, už by tu nebyli. Doufám, že se svět mění. Lidi začínají chápat, že je lepší podporovat lokální hospodářství než velké obchodní řetězce,“ dodává.

Elektrikář Ben jezdí s rodinou na trh pravidelně. Bývá to součást víkendového výletu. „Důvod, proč sem jezdíme, je ten, že se tu dá koupit čerstvá zelenina a maso od místních farmářů. Podporujeme tím naši komunitu. Taky je tu větší výběr, než jaký mají v supermarketech,“ přibližuje svoje důvody.

„Samozřejmě, žijeme v moderním světě, takže pro některé věci musíme i tak do velkých obchodů. Pro mléčné a masné výrobky ale chodíme sem. Sýry a maso tu mají zkrátka lepší,“ srovnává Ben.

Správkyní tržiště je šedesátnice Brenda, která nabízí doma upečené cookies, muffiny a křehké cukroví.

Kdo může prodávat?

Trh je výhradně určený pro výrobce a pěstitele. Dostat se sem jako prodejce není jednoduché. K zájemcům jezdí verifikační komise a zjišťuje, jestli opravdu sami pěstují, chovají nebo vyrábějí to, co pak chtějí na trhu nabízet.

Správa trhu uděluje umístěnky na jednotlivé tržní dny uvážlivě, aby najednou nebyli pod střechou na okraji Annapolisu jen samí pekaři cukroví, samí zelináři nebo výrobci mýdel.

Zelinář pan Ray má farmu 13 kilometrů od města. Pamatuje si začátky trhu v 80. letech minulého století. To se svými výpěstky přijíždělo náklaďáčkem čtyři až pět farmářů a teprve lidi učili, že existuje možnost koupit si něco přímo od nich.

Dnes je trh podle Raye stokrát lepší a má také mnohem víc zákazníků. Být soukromým zemědělcem je ale prý v dnešní době těžké. Musí dodržovat mnoho norem a předpisů. A potom je také nevyzpytatelné počasí – jara a léta už jsou sušší, než bývala.

Stánek pana Boba je neustále obležený zákazníky, prodává totiž mléčné výrobky – mléko, sýry, máslo, jogurty, ale také zmrzlinu.

Všem těm lákavým chutím a vůním zkrátka nejde odolat, takže si z farmářského trhu v kraji Anne Arundel odnáším čokoládové mléko, nakládanou zeleninu, bezlepkové koláče s borůvkami, rajčata a také láhev whiskey.

