Turbolencí je několik typů. Dopravci je mapují, častější jsou třeba mezi Itálií a Švýcarskem

Turbulence se podle australského úřadu projevují hlavně ve chvíli, kdy letadlo prolétá rozbouřeným vzduchem, který způsobuje prudké vertikální a boční otřesy. Úřad rozlišuje hned několik typů turbulencí – bouřkové, tepelné, tlakové a ty, které způsobují „vysokohorské vlny“.

Nejčastěji se turbulence objevují nad vysokými horami, oceány, rovníkem a taky při vletu do různých vzdušných proudů. To jsou turbulence, které se vyskytují na podobných místech a dají se částečně předpovědět. Například přelety nad Bengálským zálivem nebo nad Alpami jsou pro své turbulence známé.

Ve Spojených státech sleduje zranění cestujících a členů posádek leteckých společností způsobených turbulencemi Federální letecký úřad. Ze statistik vyplývá, že celkový počet zranění se v letech 2009 až 2019 pohyboval v rozmezí od pěti do osmnácti ročně. Můžeme se jich nějak vyvarovat?

Letecké společnosti mají mapy turbulentních oblastí. Využívají je k tomu, aby předem naplánovaly trasu letu a případně vybraly náhradní letiště. Mezi nejturbulentnější letecké trasy v roce 2023 patřily třeba ty z Chile do Bolívie, z Kazachstánu do Kyrgyzstánu, ale i z Itálie do Švýcarska.

Některé turbulence jsou ale stále neočekávané. Mohou se vyskytnout kdekoliv a kdykoliv a jsou obvykle způsobeny náhlou změnou směru větru, nebo nepříznivým počasím. Podle mluvčí Asociace leteckých zaměstnanců Taylor Garland bude turbulencí přibývat i v důsledku změny klimatu. Podle Federálního leteckého úřadu i podle Australské federace pilotů je nejlepším způsobem, jak předejít zranění při neočekávaných turbulencích, zapnutý bezpečnostní pás po celou dobu letu.