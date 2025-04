Turisté chystají opravy horských chat. Největší změny čekají chatu Ostrý v Beskydech

„Tady jsme úplně v začátku, chata taky nevyhovuje izolačně tomu, co je dneska od toho čekáváno, takže se bude řešit zateplení. A ten obklad už je taky za zenitem,“ ukazuje odborník na dřevostavby Pavel Pacák. Opravoval třeba chatu Prašivá, teď pomáhá na Horské chatě Ostrý.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž. Natáčela Natálie Janyšková

Zbyhněv Kantor má chatu Ostrý od KČT už šestnáctým rokem v pronájmu. „My jsme otevřeni celoročně. Kromě pondělka, kdy máme uzavírací den, fungujeme pořád. Ubytování máme prozatím 17 postelí ve čtyřech pokojích,“ říká.

Předseda Technické rady KČT Martin Stiller říká, že opravy platí z části klub, z části provozovatel a z části veřejné sbírky. „V letošním roce máme dvě základní věci, a to jsou okna do prvního patra budovy a zároveň ještě potřebujeme nutně zateplit půdu, protože v loňském roce jsme investovali do nového vytápěcího systému, máme tepelné čerpadlo,“ upřesňuje.

Aby nedocházelo ke ztrátám tepla, musí být budova dobře izolovaná. Komplikací pro opravy je hlavně těžká dostupnost přes lesní nezpevněnou cestu. Což platí i u velké časti dalších chat provozovaných Klubem českých turistů.

„Co se týče Beskyd, tak letošní hlavní investice půjdou do chaty Ostrý, jednoznačně. Technická rada, kterou mám na starosti, má k dispozici 5,5 milionu. Ty musíme nějakým způsobem rozdělit. Někdy se více investuje v Krkonoších, někdy více v Beskydech,“ potvrzuje Martin Stiller.

V letošní sezoně čeká zateplení střechy taky beskydskou Horskou chatu Skalka. Úpravy chystá i Chata Prašivá.