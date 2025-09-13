Turisty na Vysočině opět nejvíc táhla Telč. Zájem o památky roste
Letošní sezona na památkách pomalu končí. Hrady a zámky ale mají před koncem roku ještě co nabídnout. Podzimní program si přichystali třeba v Lipnici nad Sázavou nebo v Náměšti nad Oslavou. Už teď ale památky na Vysočině navštívilo o více než 10 procent více lidí, než loni, zjistil Český rozhlas Vysočina.
Letošní nevyzpytatelné počasí památkám přálo a zájem o ně stále roste. Od začátku roku až do konce srpna navštívilo státní památky na Vysočině skoro 120 tisíc lidí. To je zhruba o jednáct procent víc, než za minulý rok. Polovina návštěvníků přitom dorazila během prázdnin.
Letošní sezona na památkách pomalu končí. Jak se jim dařilo na Vysočině zjišťovala Magdaléna Machová.
Největším lákadlem byl tradičně zámek Telč, kam během prázdnin zamířilo přes 30 tisíc lidí. Oproti minulému roku jde o nárůst o 16 procent. Velký zájem byl také o nově otevřenou galerii s díly malíře Jana Zrzavého – ta se po dvaceti letech vrátila právě na telčský zámek.
Hodně lidí zavítalo i na hrad Lipnice na Havlíčkobrodsku. Tam je k vidění třeba gotická kaple nebo rozsáhlé sklepení. Zájem veřejnosti vzrostl také u dalších památek – u zámku Jaroměřice i zámku Náměšť nad Oslavou.
Program i v říjnu
Z podzimního programu určitě stojí za zmínku koncert právě na hradu Lipnice nad Sázavou. Ten se bude konat 5. října od 16 hodin.
„Představí se projekt Oldfield, kdy soubor 22 muzikantů naživo zahraje hudbu legendárního britského skladatele Mikea Oldfielda,“ láká Markéta Slabová, mluvčí Národního památkového úřadu.
„Za návštěvu bude stát lipnický hrad i 11. a 12. října, kdy ožije historií. Během volných prohlídek se návštěvníci setkají s dvorem pánů z Hradce, kteří jim přiblíží život na hradě v době jeho největšího rozkvětu,“ doplňuje mluvčí.
Lidé tam budou moct sledovat přípravu pokrmů podle dobových receptů, nebo třeba výcvik zbrojnošů.
Nalákat turisty i mimo hlavní sezonu se snaží také třeba v Náměšti nad Oslavou. Tento víkend jsou tam pro návštěvníky připravené prohlídky ve stylu plesu v Louvru a o týden později, v sobotu 20. září, tam bude koncert věnovaný dvoustému výročí úmrtí italského skladatele Antonia Salieriho.