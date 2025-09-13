Turisty na Vysočině opět nejvíc táhla Telč. Zájem o památky roste

Letošní sezona na památkách pomalu končí. Hrady a zámky ale mají před koncem roku ještě co nabídnout. Podzimní program si přichystali třeba v Lipnici nad Sázavou nebo v Náměšti nad Oslavou. Už teď ale památky na Vysočině navštívilo o více než 10 procent více lidí, než loni, zjistil Český rozhlas Vysočina.

Lipnice nad Sázavou Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejnavštěvovanější památkou na Vysočině byl i v roce 2025 zámek Telč

Největším lákadlem Vysočiny byl tradičně zámek Telč | Foto: Tomáš Blažek / MAFRA / Profimedia

Letošní nevyzpytatelné počasí památkám přálo a zájem o ně stále roste. Od začátku roku až do konce srpna navštívilo státní památky na Vysočině skoro 120 tisíc lidí. To je zhruba o jednáct procent víc, než za minulý rok. Polovina návštěvníků přitom dorazila během prázdnin.

Přehrát

00:00 / 00:00

Letošní sezona na památkách pomalu končí. Jak se jim dařilo na Vysočině zjišťovala Magdaléna Machová.

Největším lákadlem byl tradičně zámek Telč, kam během prázdnin zamířilo přes 30 tisíc lidí. Oproti minulému roku jde o nárůst o 16 procent. Velký zájem byl také o nově otevřenou galerii s díly malíře Jana Zrzavého – ta se po dvaceti letech vrátila právě na telčský zámek.

Hodně lidí zavítalo i na hrad Lipnice na Havlíčkobrodsku. Tam je k vidění třeba gotická kaple nebo rozsáhlé sklepení. Zájem veřejnosti vzrostl také u dalších památek – u zámku Jaroměřice i zámku Náměšť nad Oslavou.

Program i v říjnu

Z podzimního programu určitě stojí za zmínku koncert právě na hradu Lipnice nad Sázavou. Ten se bude konat 5. října od 16 hodin.

„Představí se projekt Oldfield, kdy soubor 22 muzikantů naživo zahraje hudbu legendárního britského skladatele Mikea Oldfielda,“ láká Markéta Slabová, mluvčí Národního památkového úřadu.

Portrét slečny Tydlitátové či Kleopatra. Na zámek v Telči se vrací výstava děl malíře Jana Zrzavého

Číst článek

„Za návštěvu bude stát lipnický hrad i 11. a 12. října, kdy ožije historií. Během volných prohlídek se návštěvníci setkají s dvorem pánů z Hradce, kteří jim přiblíží život na hradě v době jeho největšího rozkvětu,“ doplňuje mluvčí.

Lidé tam budou moct sledovat přípravu pokrmů podle dobových receptů, nebo třeba výcvik zbrojnošů.

Nalákat turisty i mimo hlavní sezonu se snaží také třeba v Náměšti nad Oslavou. Tento víkend jsou tam pro návštěvníky připravené prohlídky ve stylu plesu v Louvru a o týden později, v sobotu 20. září, tam bude koncert věnovaný dvoustému výročí úmrtí italského skladatele Antonia Salieriho.

Magdaléna Machová Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Cestování

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme