U Lipna je letos až o 20 procent méně turistů. Lidé zkracují pobyty a šetří i na stravování

Turistická daň v Itálii by se mohla vyšplhat až na 625 korun za noc. Hoteliéři jsou proti

Sazba by se podle nové vládní úpravy odvíjela od ceny ubytování. Při ceně pod 100 eur by daň činila pět eur, u nejdražších pobytů s cenou nad 750 eur by mohla činit až 25 eur.