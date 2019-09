Podívejte se do nitra Masarykova zdymadla, prvorepublikového technického klenotu na Labi

Masarykovo zdymadlo pod hradem Střekov v Ústí nad Labem stavěli na řece Labi v letech 1924 – 1936. Po dokončení byla stavba zhodnocena jako největší svého druhu v Evropě. Od roku 1958 je zdymadlo kulturní památkou České republiky. Ústí nad Labem 21:20 6. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdymadlo pod Střekovem | Foto: CHKO České Středohoří

Účelů vodního díla je několik. První je dopravní – tedy zajištění potřebných hloubek a vyhovujících podmínek pro plavbu ve zdrži a stálého odtoku pod jezem. Zdymadlo má ale také funkci energetickou, plánuje se využití hydroenergetického potenciálu v průběžné vodní elektrárně. Slouží též k odběrům povrchové vody z jezové zdrže. A za čtvrté plní i funkci rekreační, využívá se pro vodní sporty a rybolov.

Jezový velín ve strojovně jezu je vybaven zařízením monitorujícím všechny potřebné jevy pro řízení odtoku vody z jezové zdrže, včetně údajů o provozu vodní elektrárny Střekov.

Velín plavebních komor je společný pro obě plavební komory a je umístěn na dělící zdi mezi nimi. Proplavování je prováděno v poloautomatickém režimu, ale jde řídit i manuálně.

Rybí přechod je veden jezovým pilířem při vodní elektrárně, dále v ocelovém žlabu mezi rozvodnou a veřejnou lávkou až k levému břehu do pozorovatelny se skleněnou tabulí, která slouží ke kontrole a výzkumu migrace ryb. Odtud pokračuje v betonovém žlabu za břehovou zdí do vzdálenosti asi 165 metrů pod vodní elektrárnu, kde je vyveden otvorem ve zdi do dolní vody.

Ve zdi oddělující rybí přechod od Labe jsou ze strany řečiště zabudována hnízdiště pro břehule říční.