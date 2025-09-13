‚Už nemám sousedy, jen turisty. Moje děti si nemají s kým hrát,‘ říká místní z Kanárských ostrovů
Hlavní turistická sezóna sice skončila, na Kanárské ostrovy se ale jezdí celý rok. Třeba na Lanzarote najdou turisti i něco z původního rázu ostrova. Asi polovina území je chráněná, domy jsou tam povinně nízké a bílé... I na Lanzarote se ale stejně jako v jiných částech Španělska místní proti masovému turismu bouří a žádají jeho omezení.
Jsem u městečka Caleta de Famara na severozápadě ostrova Lanzarote, na Kanárských ostrovech. Sever ostrova není tradičně tolik turistický jako jih, kde je spousta hotelů a prázdninových resortů. Caleta de Famara ale v posledních letech turisty taky zaujala.
00:00 / 00:00
„Pro ně jsou tu domy levné, ale pro nás nedosažitelné.“ Obyvatelé ostrova Lanzarote bojují proti overturismu a skupování domů zahraničními návštěvníky
Jedním z důvodů k tomu je okolní krajina, která je taková docela dramatická. Od oceánu tady strmě do výšky stoupají docela vysoké hory, vedle nich vítr vytvaroval malebné, rovnoměrné, písečné duny a je tady pěkná, rozlehlá, písečná pláž, takže si to místo oblíbili surfaři.
„Hledáme skutečné zážitky z Lanzarote,“ říká jeden z nich, sardinský turista Emanuele. Na pláži surfuje s Lorenzem, který ukazuje směrem k strmým svahům.
„Viděl jsem to na Google mapách, TikToku a Instagramu a chtěl jsem vidět tenhle výhled,“ vykládá. Že je tu hodně turistů je zřejmé i z dlouhé fronty zaparkovaných aut podél celé rozlehlé pláže.
Nepovolené vjezdy autem a zničené alpínské trávníky. Overturismus se podepisuje také na Krkonoších
Číst článek
„Každý den je tu víc a víc aut, to je taky problém,“ stěžuje si o něco dál přímo v písčitých uličkách městečka Caleta de Famara místní obyvatelka, mladá učitelka Marta. Potvrzuje, že sem jezdí turistů čím dál více.
„Jsme rádi, když sem přijedete. My taky rádi cestujeme do zahraničí. Ale nemáme tu zdroje, nejsme připravení na tolik turistů,“ říká Marta s tím, že tu třeba není dost popelářů na zvládání tolika odpadků nebo chybí cedule, které by turistům vysvětlily, že písečné duny nebo některé hory a sopky jsou chráněné a nesmí se na ně.
Marta dodává, že nedostupnost bydlení způsobená i pronájmem bytů turistům ve Famaře znamená i to, že tu není dost učitelů. Nemají totiž kde bydlet. Možná by se prý mohly omezit lety na Kanárské ostrovy, kterých je podle ní opravdu hodně.
„Je pro mě těžší cestovat na jiný Kanárský ostrov, než pro vás přiletět z Evropy. To není spravedlivé. Za zpáteční letenku na Tenerife zaplatím 70 eur, a do Londýna můžu letět za 34.“
‚Už nemám sousedy‘
Ve Caletě de Famara žije i Kadiva, aktivistka z hnutí Lanzarote tiene un límite (Lanzarote má limit), které bojuje proti přebujelému turismu.
Valašský Václavák. I takovou přezdívku mají Pustevny v Beskydech. Každý rok tam míří stovky tisíc lidí
Číst článek
„Když jsem se do Famary přestěhovala, našla jsem ráj. Bylo to naprosto nádherné, malinké, jen pár místních lidí… byla tam magická energie. Na ulici skoro žádná auta... Teď jsou lidi všude, všude byty ke krátkodobému pronájmu… Už nemám sousedy, jen turisty. Moje děti si nemají s kým hrát. Je to vážně smutné,“ popisuje Kadiava a nemá daleko k pláči.
Aktivisti z hnutí jako je i Rayco si stěžují na skupování domů zahraničními návštěvníky. „Přijdou ze severní části Evropy, kde mají lepší platy, koupí tu dům a dost možná ho pak používají jen v létě.“ Doplňuje ho Kadiva: „Pro ně jsou tu domy levné, ale pro nás nedosažitelné.“
Přemíra turistů je prý dobře viditelná třeba v červenci u vstupu do národního parku Timanfaya. „Je tam fronta aut,“ vysvětluje Rayco a Kadiva pokračuje: „Čekají třeba 2 hodiny… Ničí to životní prostředí, ten výhled, ten zážitek. Není to dobré pro turisty, ani pro nás.“
Nedostatek vody
Další problém, na který aktivisti upozorňují, je nedostatek vody. „Náš kamarád v Máguez , na severu ostrova, doma nemá vodu už týdny,“ říká Rayco. Kadiva si stěžuje na minulé léto: „To bylo hrozné. Sever byl skoro 2 měsíce v podstatě bez vody… měli ji maximálně pár hodin denně.“
Do Prahy přijíždějí krátkodobí návštěvníci. Rychlá turistika město jen opotřebovává, kritizuje starostka
Číst článek
Do diskuse se vkládá další aktivista Yurena: „Ve městě San Bartolome teď vypínají vodu každý den v 6 hodin večer.“ Kadiva reaguje: „Ve Famaře taky. Já jsem byla bez vody včera.“ Rayco doplňuje, že když úřady vypínají vodu, nedávají to ani obyvatelům nijak vědět předem a není tak dobře možné si v domácnosti plánovat různé činnosti.
„Přitom jediná místa, kde vodu nevypínají, jsou ta turistická – jako Puerto del Carmen, Playa Blanca nebo Costa Teguise,“ líčí naléhavě Kadiva a Rayco pokračuje: „Je tu voda pro bazény v hotelech, ale ne pro místní, aby se osprchovali nebo si uvařili.“ Kadiva dodává, že průměrný turista spotřebuje 6x tolik vody, co průměrný Lanzaroťan.
Použitá voda se pak taky na Lanzarote nestíhá čistit. Často se proto zavírají pláže. Do moře tak podle aktivistů tečou splašky. Týká se to prý jak turistického jihu tak třeba hlavního města ostrova Arrecife.
Omezení a diverzifikace
Lanzarote tiene un límite požaduje jako podobná hnutí proti masovému turismu napříč Španělskem řadu opatření, které shrnuje Rayco: „Nějaký druh omezení nakupování domů cizinci, omezení počtu příchozích turistů, zavedení ekologické daně, která by se platila při příletu na letišti nebo moratorium na výstavbu nových hotelů.“
Kadiva navazuje: „Máme 3,5 milionu turistů ročně. Pojďme tady zastavit a začít se soustředit na kvalitnější turisty.“ To prý znamená ne na turisty, kteří jsou jen na pláži a pijí levný alkohol, ale na návštěvníky, kteří z hotelového resortu vychází a podnikají další aktivity, jak Kadiva s Raycem vysvětlují.
„Měli bychom použít peníze plynoucí z turismu k diverzifikaci ekonomiky a hledat jiná ekonomická odvětví,“ přeje si Kadiva. „Nesázet vše na jednu kartu!“, doplňuje rázně Rayco a dodává, že hnutí není proti turismu. Jeho členové podle něj ale mají obavu, že neudržitelný růst turismu Lanzarote, jeho přírodu a společnost zničí, načež investoři i turisti odejdou a místním zbyde jen prázdný ostrov.