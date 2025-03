V Lomnici plánují pivní vlak, který propojí pivo, železnici a kulturu. Nechybí u toho spisovatel Rudiš

V sobotu 26. dubna vyrazí z Lomnice nad Popelkou speciální pivní vlak, který propojí tradiční pivovarnictví, historickou železnici a kulturu. Jedním z důležitých přípravných kroků na tuto Mimořádnou událost, jak se plánovaná akce jmenuje, bylo vaření Nebelovy desítky. Spolu s Jaroslavem Rudišem u toho nechyběl ani Český rozhlas Liberec. Lomnice nad Popelkou 9:14 16. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Rudiš ochutnává desetistupňové pivo pojmenované podle jeho literární postavy | Foto: Jaroslav Hoření | Zdroj: Český rozhlas

„Vlaky, pivo, jídelní vozy, nádražní restaurace, to je něco, co mám rád a myslím si, že i Alois Nebel by se v takové nádražce se svým vlastním pivem dobře cítil,“ uvedl spisovatel Jaroslav Rudiš, který se na akci podílí. Desetistupňové pivo uvařené pro pivní vlak nese jméno jím vytvořeného nádražáka Nebela.

Proč desítka

V lomnickém pivovaru vařili s předstihem desítku pro pivní vlak, který pojede koncem dubna | Foto: Jaroslav Hoření | Zdroj: Český rozhlas

„My jsme se o tom bavili s chlapci tady z pivovaru, z Lomnického piva a z pivovaru Černého potoka, s Mírou, Vaškem, se sládky, co bychom mohli uvařit. A napadla nás právě desítka, že to je takové ideální lehké pivo, kterého se dá vypít třeba i víc a nebude vás bolet hlava, a že to nějak patří do těch nádražek. Takové pitelné, dobré, poctivé pivo. K tomu párek, hořčice, chleba. Myslím, že to je ideální kombinace do toho našeho vlaku,“ vysvětlil volbu sládků Rudiš.

Proč pivní vlak

Nové lomnické pivo pojmenovali podle nádražáka Nebela, vymyšleného spisovatelem Jaroslavem Rudišem | Foto: Jaroslav Hoření | Zdroj: Český rozhlas

„My jsme nechtěli dělat klasické pivní slavnosti a furt jsem vymýšlel, co tady ještě nebylo. A napadl mě tenhle vlak. Ale samozřejmě tím, že jsme pivovar, tak jsme k tomu chtěli uvařit nějaký speciál, tak jsme oslovili Járu Rudiše, jestli by s námi do toho šel, a vznikl nápad na Nebelovu desítku,“ přiblížil okolnosti akce ředitel lomnického pivovaru Jan Pazderský.

Mimořádná událost

Pivní vlak bude okružní. Podle Jana Pazderského pojede souprava po trase Lomnice, Stará Paka, Lázně Bělohrad, Ostroměř, Jičín, Libuň a zase zpátky do Lomnice. Akce ponese název Mimořádná událost. V předvečer jízdy pivního vlaku, v pátek 25. dubna, narazí spisovatel Jaroslav Rudiš Nebelovu desítku v lomnickém kině, kde se bude promítat animovaný film podle jeho předlohy Alois Nebel.