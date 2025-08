V pevnosti Terezín vznikne nová moderní expozice s interaktivními prvky a 3D modelem města

V Terezíně chystají expozici zaměřenou na starší historii pevnosti, konkrétně na období od vzniku pevnosti v 18. století do začátku druhé světové války. Historici a kurátoři slibují, že půjde o neokoukanou podívanou. Celé město si budou moci návštěvníci projít prostřednictvím brýlí s virtuální realitou. Terezín 23:40 5. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ústecký kraj spustil unikátní 3D model Terezína pro virtuální realitu | Zdroj: Ústecký kraj

Současná expozice historie pevnosti v Informačním centru pochází z roku 2012, a už tak není příliš aktuální. Konkrétně jde o 10 sálů v kasematech Retranchementu 5. Každý z nich má zhruba 100 metrů čtverečních a právě tam bude umístěná nová expozice. Na obsahu i její podobě se teď pilně pracuje.

Podle historika Jiřího Hofmana ze sdružení Terezín – město změny bude nová expozice hlavně interaktivní: „Aby si mohli vyzkoušet obléknout si uniformu, vzít si do ruky pušku nebo si třeba zatáhnout pevnostním jeřábem, když se třeba zvedá stavební materiál, prostě to musí být interaktivní, aby si na to lidi mohli sáhnout, to je ten primární cíl. Hodně obrázků, hodně grafik.“

Expozice za téměř milion korun také ukáže nejnovější informace získané ze současného výzkumu.

Nebudou chybět ani moderní technologie. Pomocí laseru a dronů specializovaná firma složila detailní model města, který nechal vytvořit Ústecký kraj. Lidé se tak podívají i na těžko přístupná místa. V jednom ze sálů Infocentra budou připravené obrazovky, návštěvníci si budou moci půjčit 3D brýle a projít si nebo se přímo proletět nad terezínskou pevností.

Jde o vůbec první takový model města v Ústeckém kraji. Kraj za něj zaplatil 1,5 milionu korun.