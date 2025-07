Valašský Václavák. I takovou přezdívku mají Pustevny v Beskydech. Každý rok tam míří stovky tisíc lidí

Stovky aut postávajících na parkovištích, plné restaurace i turistické trasy představují častý obrázek i na beskydských Pustevnách. Toto oblíbené místo v seriálu o tzv. overturismu nemůžeme vynechat. Ročně tam přijede až půl milionu lidí. „Máme tady velké cyklistické závody, všichni chtějí Pustevny na záběrech z kamer. Je to těžko řešitelné, protože Pustevny jsou ikonou Beskyd,“ říká Jiří Lehký ze správy CHKO Beskydy. Pustevny 15:43 25. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pustevny | Foto: František Tichý | Zdroj: Český rozhlas

Je ráno, venku hezky. Na horním parkovišti už jsou desítky aut. Na Pustevnách začíná obvyklý nápor. K soše Radegasta stoupá jedna skupina za druhou, mezi dětskými kočárky se proplétají cyklisté.

Moc návštěvníků, kteří by si stěžovali, ale nepotkávám. Byli na to připraveni. „My jsme tady ze Zubří, máme to tu velice oblíbené,“ říká jeden z nich. Na trasu vyrazil už ráno kvůli menším davům i nižší teplotě.

Kdo sem přijde, musí s náporem počítat, už je to tady tak roky, říká mi starší manželský pár. Nejezdí sem autem, ale radši lanovkou z Trojanovic. „Tentokrát je tu málo lidí, bývá víc,“ poukazuje žena. Se svým manželem vyšla na Pustevny podesáté.

Akce a atrakce

„Snažíme se dělat, co se dá,“ říká Jiří Lehký ze správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy. „Na Pustevnách zmizely téměř desítky různých informačních tabulí, naučných stezek apod. Chystá se velký projekt na humanizaci prostoru,“ popisuje. Místo ovšem neláká turisty jen jako jednotlivce.

„Co zůstává nevyřešeno, je pořádání akcí, mít Pustevny jako takovou kulisu. V zimě jsou tam ledové sochy a Beskydská sedmička prostě musí vést přes Pustevny. Máme tady velké cyklistické závody, protože všichni chtějí Pustevny na záběrech z kamer. Je to těžko řešitelné, protože Pustevny jsou ikonou Beskyd,“ dodává Jiří Lehký ze správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Plachá zvířata už podle něj zmizela dávno. Hluku na Pustevnách však stále přibývá, například kvůli nové atrakci, jízdě na kole na napnutém laně. „Neřešíme skoro nic jiného než stížnosti na to, jak jsme to tam mohli povolit. Veřejnost nechce slyšet, že natažení lana, po kterém jezdí ječící cyklisti, opravdu není záměr, který je potřeba povolovat podle zákona o ochraně přírody, když je to na stezce, kde jezdí spousta lidí,“ vysvětluje Lehký.

Rozptýlit davy

Kvůli Pustevnám spojily síly okolní obce i kraje. Obec Prostřední Bečva chce v příštím roce začít se stavbou nového záchytného parkoviště. Pomůže každé auto, které nepojede až nahoru, myslí si nezávislá místostarostka Alena Srovnalová. „Záchytné parkoviště by mělo mít kapacitu asi 110 aut. Máme vyřízené stavební povolení, hledáme v tuto chvíli finance,“ přibližuje.

Jak moc parkoviště chybí? „Když je parkoviště na Pustevnách uzavřeno, otáčí dole náš pracovník dopravu a stává se, že běžně otočí 200 aut,“ dodává místostarostka Prostřední Bečvy.

Pustevny, pojmenované po osamělých poustevnících – teď spíš s nálepkami Václavák anebo Benátky – zde ale nejsou jediným atraktivním místem. Podle Jiřího Lehkého to chce ještě více lákat lidi jinam. „Když se lidé rozptýlí, všem se bude na Pustevnách dýchat lépe,“ domnívá se.

Kam by se třeba mohli návštěvníci rozptýlit? „Určitě hřeben Soláně, koutek Valašska. Milé a pěkné je to třeba na Grúni anebo potom v údolí Lomné,“ doporučuje správce Lehký.

Pustevny a Lysou horu navštíví ročně až milion lidí a zřejmě se to nezmění. I přes zástupy nejčastěji slyšíte, že je tady prostě hezky a že známé Jurkovičovy stavby a pohledy do údolí za to stojí v každém případě.