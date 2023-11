Valy pardubického zámku se rozzářily. Některým obyvatelům se ale nelíbí vysoké vstupné

Valy na pardubickém zámku rozsvítil na dva měsíce světelný park. S expozicí, která dostala název Světla vyprávějí, ale nesouhlasí někteří obyvatelé města. Vadí jim například, že kvůli světelným instalacím organizátoři částečně uzavřeli veřejný prostor národní kulturní památky, nelíbí se jim ale ani výše vstupného, kterou musí na valy zaplatit. Pardubice 23:29 9. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výstava vánočního osvětlení Světla vyprávějí na pardubickém zámku | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

„Mně se to nelíbí, vstupné je strašně vysoké, je to zcela mimo mísu, 700 bych nezaplatila jako rodina,“ říká Lucie Herrmannová, která je zvyklá na zámecké valy chodit se svými vnoučaty. Teď se s nimi může projít pouze k prvnímu rondelu, pak už začíná světelný park se vstupným.

Například rodina v prosinci ve všední den zaplatí 550 korun, když přijde v tomto měsíci o víkendu, bude ji to stát 700 korun.

„Na druhou stranu, když jdete dneska do kina nebo kamkoliv, tak si myslím, že to vstupné je rozumně nastavené tak, aby si to mohl dovolit každý. Oproti větším městům typu Praha jsme ještě mnohem níž,” vysvětluje Radek Mašík z pořadatelské agentury Máša agency. Náklady na pořádání takové expozice půjdou podle něj do milionů korun.

„Je to investice. Jenom zajistit to personálně, pronájem zámku, veškeré technické věci. Máme tady denně čtyři lidi, kteří se o to starají. Náklady jsou opravdu veliké. Možná se to nezdá, lidem přijde, že je to pár světýlek, ale není to tak,“ říká Mašík.

Omezený přístup na zámecké valy

Lidé kritizovali na sociálních sítích kromě vstupného i omezený přístup na zámecké valy. „Ve vánočním čase se tam většinou lidé chodí procházet. Je to doba, kdy jsou lidé doma s dětmi, jdou se podívat na zámek a při té příležitosti si to obejdou,“ říká Lucie Herrmannová.

A stejná věc se nelíbila i některým městským zastupitelům, například Vítu Ulrychovi z koalice Spolu: „Tam, kde jsou lidé zvyklí chodit zadarmo do veřejného prostoru, tam teď budou muset jít za těchto několik stokorun. Pokud s sebou vezmou rodinu, tak se to vyšplhá na několik stovek korun za jednu procházku kolem zámku.“

S jeho názorem ale nesouhlasí náměstek primátora René Živný (Společně pro Pardubice): „Já myslím, že lidé by se sem měli jít podívat. Zhodnotí, jestli je to hezké. Myslím, že to je krásné, že budou nadšení. Takové ty připomínky, že budou valy zavřené přes zimu, řekněme si na rovinu, kdo z Pardubáků jde v zimě na valy se projít v pět večer. Myslím, že to není omezení. Myslím si, že je to zpestření, že to je přilákání turistů. Za druhé je to zpestření času pro Pardubáky.“

Návštěvníci zámku se mohou bezplatně projít po prvním rondelu, pak už začíná expozice a zbytek valů je teď tedy přístupný pouze se vstupenkou. Pardubický zámek zavíral valy v zimě už v 17 hodin, nyní bude otevřeno až do 21 hodin.

Dotace od města

Zastupitel Vít Ulrych upozorňuje ale i na to, že organizátoři dostali od města dotaci ve výši 200 tisíc korun: „Je to opravdu kulturní projekt, nebo to je projekt prodejce vánočních světýlek z Prahy, který zaplatí obyvatelé tohoto města a občané tohoto města pomocí veřejné dotace?“

Na to reaguje náměstek primátora René Živný: „Do toho nového konceptu celých vánočních trhů už toto zapadá. Ta akce má obrovské náklady, takže se z něčeho zaplatit musí, jinak by tady nevznikla. Myslím si, že jsou to dobře investované peníze.“

„My tomu věříme. Věříme, že nejen Pardubáci, ale i lidé z okolí se na to přijedou podívat. Doufejme, že to příští rok zopakujeme,“ dodává organizátor Radek Mašík.

Optimistou je i ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek: „Je to první ročník a celé se to zkouší. Myslím si, že pokud se to osvědčí, tak provozovatel potom se poučí z toho provozu, který bude. Myslím si, že se uvidí.“

Světelný park má poprvé propojit zámek s adventními trhy na Pernštýnském náměstí. Jestli lidi skutečně přiláká, uvidí pořadatelé po Novém roce.