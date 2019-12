Vánoce v Egyptě, Mexiku nebo Panamě? Na dovolenou letos na svátky odletí přes čtvrt milionu Čechů

Na dovolenou k moři letos přes vánoční svátky odletí podle odhadů Asociace cestovních kanceláří bezmála 300 tisíc Čechů. Zájem je hlavně o Egypt, který zároveň patří k cenově nejdostupnějším destinacím. Lidé si ale vybírají i dražší dovolené do exotických zemí - třeba do Dominikánské republiky, Mexika nebo taky Panamy. Prodeje zájezdů se podle cestovních kanceláří meziročně zvedají průměrně o více než deset procent. Praha 21:35 23. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejoblíbenější destinací pro dovolenou o Vánocích jsou země Perského zálivu. (ilustrační foto) | Foto: Štěpán Macháček

Letošní Vánoce stráví osmadvacetiletá Lenka se svým přítelem v Dominikánské republice. Zájezd si kupovali jen pár týdnů před odletem.

„Lákalo nás prožít trošku jiné Vánoce - v teple, na sluníčku u moře. Koupili jsme zájezd asi za 30 tisíc. Myslím si, že by se to dalo sehnat i levněji, pokud bychom to kupovali s větším předstihem, což my jsme se rozhodli poměrně nedávno. Ale na druhou stranu je to včetně dopravy, jídla i ubytování,“ vypráví pro Radiožurnál.

Právě vánoční svátky patří z pohledu dovolených k vytíženým termínům. Dopravci většího zájmu využívají a výrazně zdražují letenky.

„Ceny letenek se obyčejně proti běžným termínům v roce na ty Vánoce zvyšují někdy až na dvojnásobek, ale většinou jsou o 30 až 40 procent vyšší než v běžném roce. Až 60 -70 procent trhu si ale kupuje svoje vánoční a silvestrovské pobyty s velmi dlouhým předstihem. Využívají k tomu i nabídku first moment, která jim zaručuje mnohem nižší cenu - hlavně letenky,“ vysvětluje místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Volné hotely v Karibiku

Ostatní s nákupem vyčkávají až na poslední chvíli. U některých destinací se jim to může vyplatit - zejména u cen ubytování. Víc volných pokojů, navíc i se slevou, hlásí podle Papeže třeba hotely v Karibiku.

„Na poslední chvíli je ta nabídka široká. Tam sehrál roli krach Thomase Cooka, kde se uvolnily velké kapacity v hotelích a hoteliéři nabízejí na poslední chvíli snížené ceny. Především v Karibiku je k dispozici docela významná kapacita ubytovací a potom v některých asijských zemích jako je Malajsie, popřípadě Barma,“ popisuje.

S cestovními kancelářemi přes svátky vyrazí zhruba 200 tisíc Čechů, další desítky tisíc lidí si dovolenou zařizují na vlastní pěst. Třeba společnost Invia hlásí oproti loňsku nárůst v prodejích zájezdů o deset procent. Podle mluvčí společnosti Andrey Řezníčkové letos Češi vyhledávají hlavně all inclusive pobyty.

„O zájezdy ve vánoční a silvestrovský čas mají takový zájem, že slevy nepřipadají vůbec v úvahu. Nejvíce se nám prodávají zájezdy do čtyřhvězdičkových hotelů. Stále nejvíce populární destinací, kde trávit Štědrý den, je Egypt. Míří tam 25 procent našich klientů. Průměrná cena zájezdu do Egypta během období Vánoc je 18 300 korun,“ říká mluvčí.

Dovolená v Emirátech

A třeba průměrná cena do Spojených arabských emirátů, které si v žebříčku oblíbenosti drží druhou příčku, je bezmála 30 tisíc korun. Podle mluvčího společnosti Fischer Jana Bezděka za větší popularitou Spojených arabských emirátů stojí hlavně velký výběr leteckých společností a taky relativně příznivá doba letu - okolo šesti hodin.

„Z hlediska destinací, oblíbenou destinací jsou země Perského zálivu, kde samozřejmě dominují Spojené arabské emiráty, které jsou dlouhodobě nejoblíbenější exotickou destinací českých klientů, ale Emiráty v posledních letech doplnily i další destinace - jako je třeba Omán nebo Katar. Ve srovnání s loňským rokem registrujeme zhruba 15 procentní nárůst,“ upozorňuje.

Z pražského letiště můžou lidé aktuálně odcestovat celkem do 121 destinací. Oproti loňskému roku tak v zimním letovém řádu přibylo šest nových míst. I díky navyšování počtu leteckých spojení hlásí Letiště Václava Havla rekordní rok - projde jím přes 17 milionů cestujících.