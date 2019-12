V nádražním podchodu v Londýně se konala vánoční party. ‚V noci sem ale radši nechoďte,‘ radí místní

Posprejované podchody pod kolejemi bývají místem, kterým chtějí lidé jen rychle projít. Ale některé můžou sloužit i k jiným účelům. To je příklad rozměrného podchodu pod londýnským nádražím Waterloo, který letos místní využili jako místo vánočního večírku. Zúčastnil se ho i Štěpán Sedláček. Zápisník zahraničních zpravodajů Londýn 21:30 22. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podchod u londýnského nádraží k trávení času neláká. Mění se to jen před Vánoci. | Foto: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic, Adrian Scottow

Lidé čekají, až ohlásí číslo nástupiště, nebo spěchají na vlak, další si krátí čas návštěvou různých obchodů a kaváren. Waterloo Station patří k nejvytíženějším nádražím v Londýně.

Mnozí z lidí, kteří tudy projdou, ale netuší, co se skrývá pod ním. A teď nemám na mysli stanici metra.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zápisník Štěpána Sedláčka

Stačí vyjít ven a po několika desítkách metrů sestoupit po schodech do velkého tunelu. Ten funguje jako dlouhý podchod pod železnicí ústící do ulice Leake street. Mají to tady v oblibě zejména tvůrci graffiti, kteří posprejovali stěny i strop fascinujícími barevnými výtvory. Tady jim to úřady tolerují.

Peníze na dobrou věc

17. prosince od pěti do devíti hodin večer v jindy potemnělém tunelu zavládla docela jiná atmosféra. Jednu stěnu lemuje dlouhá řada stánků s občerstvením a pitím, světýlka i fukary na pěnový sníh, kolem korzují návštěvníci a v nejširším místě tunelu je vánoční kabaret, kde právě probíhá soutěž pod taktovkou herce Alexandra Luttleyho v červeném skřítkovském kostýmu.

Šperky z černého dubu, čaj i tradiční jídlo. Vánoční trhy v Belfastu nabízejí od všeho něco Číst článek

K mikrofonu se dostanou děti i dospělí a za odměnu dostanou čokoládu. Kromě toho si tady lidé můžou u stánku zdarma uplést adventní věnec nebo se zkusit postavit za mixážní pult.

Tahle akce v tunelu se jmenuje Miracle on Leake street, tedy zázrak na Leake street. Koná se už poněkolikáté a vstup je zdarma. Ale i tak se mnozí z návštěvníků zastaví u dvou dam, které u ústí tunelu vybírají peníze do rudých kbelíků s nápisem Waterloo Action center.

Panovnice Marie Terezie bdí nad jedním z vídeňských trhů, odkud se line sladká vůně medu a svíček Číst článek

„Ty peníze jsou pro na charitativní akce místního komunitního centra. Na akce pro staré lidi, děti i bezdomovce,“ vysvětluje paní Susanna. „Jeden den jsou tam například k dispozici právní poradci. Každý čtvrtek se může přijít poradit každý zdarma. Také tam pořádají různé večeře. Zaslouží si každou penci, kterou dostanou.“

Její kamarádka Benita dodává, že tam je k dispozici také knihovna, pořádají dílny, taneční večery a dělají toho hodně pro místní obyvatele. Každý den je tam nějaká událost, které se můžou zúčastnit.

Kabaret vystřídalo promítání amerického filmu Vánoční skřítek a pomalu se blíží devátá hodina. To znamená, že tenhle vánoční zázrak pomalu končí a tunel se vrátí do svého běžného režimu.

Vánoční zázrak

Georgovi je 22 a tunelem prochází docela často. Obdivuje nasvícené, posprejované zdi, které se neustále mění. Ale pozdě večer se prý tunelu raději vyhýbá.

„Jednou jsem tudy šel po pozdě večer a narazil jsem na skupinu teenagerů. Pili vodku z lahve a ani to ničím nezapíjeli. Jestli se chcete vyhnout pokřikování a opilcům, tak bych se tomuhle místu po desáté vyhnul,“ radí mladík s tím, že tady ale přibývá různých akcí. Na okraji tunelu už funguje kavárna i klub.

Vánoční zázrak se ale pod Waterloo koná jen jednou za rok.