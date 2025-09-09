Ve středních Čechách přibudou záchytná parkoviště. Poskytnutí dotací schválili krajští zastupitelé

Ve středních Čechách přibudou záchytná parkoviště, mají zlepšit dostupnost turistických cílů v regionu. Vzniknou na Mělnicku, Příbramsku a Berounsku a v okrese Praha-východ. Poskytnutí dotací na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v pondělí schválili krajští zastupitelé. Hejtmanství na tento účel uvolní dvanáct milionů korun.

Kvalitní a dostupná infrastruktura je základem úspěšného cestovního ruchu, uvedl radní pro kulturu a cestovní ruch (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zastupitelé v pondělí schválili rozdělení téměř pěti milionů korun mezi pět projektů. Peníze poputují na dostavbu parkoviště ve Lhotce na Mělnicku, vybudování záchytného parkoviště u bývalé dřevouhelné huti Barbora v Jincích na Příbramsku, stavební úpravy parkoviště u kostela a základní školy v Bohutíně na Příbramsku a na parkoviště v Čelákovicích a ve Lhotce na Berounsku.

Krajská rada již schválila další část dotací za 7,1 milionu korun. Peníze půjdou například na vybudování záchytného parkoviště v Davli, na nová karavanová stání v Sedlci nebo obnovu kempu v Želízech.

Program se dělí na dvě oblasti. První se zaměřuje na dopravní infrastrukturu pro cestovní ruch. Obce a podnikatelé mohou získat dotaci na vybudování nového karavanového stání, obnovu dosavadního stání či vybudování záchytného parkoviště, které zlepší dostupnost turistických cílů.

Druhá oblast se týká ostatních zařízení doprovodné infrastruktury a podporuje například výstavbu veřejných přístavišť a vývazišť, úpravu míst pro přenášení lodí, modernizaci mobiliáře kempů, cyklostezek a naučných stezek. Dotace lze využít také na výstavbu dobíjecích stanic pro elektrokola a samoobslužných cykloservisních stanic.

Do letošní výzvy dorazilo 37 žádostí, z nich 33 splnilo formální podmínky. Odborná komise navrhla maximální výši dotace milion korun pro projekty dopravní infrastruktury a 650 000 Kč pro ostatní zařízení, aby se podpora dostala k co největšímu počtu žadatelů.

„Kvalitní a dostupná infrastruktura je základem úspěšného cestovního ruchu. Investice do parkovišť, odpočívadel, cyklo a vodáckého zázemí nebo modernizace kempů pomáhají rozprostřít návštěvnost po celém kraji a zároveň zvyšují komfort místních i turistů,“ uvedl radní pro kulturu a cestovní ruch Václav Švenda (Spojenci).

