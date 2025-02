Ve Vratislavicích nad Nisou si můžete zkusit pilotovat dopravní letadlo i bojovou stíhačku

I když letecký simulátor si dnes lze pořídit na počítači poměrně snadno a někteří mají zkušenost i s virtuální realitou, takový zážitek jako v reálném simulátoru dopravního letadla DC-9 nebo stíhačky MIG-21 to nebude.

V tom je vratislavický letecký simulátor unikátní. „U nás můžete zažít reálný let s dopravním letadlem. Je to opravdový kokpit letadla, které bylo vyrobené v roce 1969 v USA,“ říká provozovatel simulátoru, pilot Petr Bílý.

Kromě kapitána a prvního důstojníka lze do „letadla“ vzít až tři pasažéry. Pro simulaci jsou dispozici domácí i zahraniční letiště, všechny přístroje a ovládání jsou reálné a výhled z letadla je promítaný na největší zobrazovací plochu v Evropě, která má 42 metrů čtverečních a především zobrazovací úhel 270 stupňů. Když se k tomu ještě přidají reálné zvuky a pohyby sedaček, je pocit z letu opravdu skutečný.

Druhý letecký simulátor vznikl ze stíhačky MIG-21. „To letadlo bylo vyrobené v roce 1974 a dolétalo v roce 2004. Létalo pro Československou a poté Českou armádu, nejprve pod varšavskou smlouvou a potom pod NATO,“ vysvětluje Petr Bílý.

Tohle letadlo mají ve Vratislavicích celé. Žádný druhý takový letecký simulátor na světě neexistuje. Do stíhačky se samozřejmě vejde jenom jeden pilot, takže úvodní školení, které dostanou i „piloti“ DC-9 je tady nutností. A pak si lze užít let i s bojem proti jiným letadlům.

Skutečná pilotní kabina i kokpit stíhačky mají ovšem svá omezení. Do letadla nemohou osoby s postižením pohybového aparátu a osoby s váhou nad 130 kilogramů. U stíhačky jsou omezení ještě přísnější.

Kokpit je umístěn ve výšce dvou metrů a je to stísněný prostor, do kterého se špatně nastupuje a ještě hůř vylézá. Pilot musí být ve výškovém rozmezí 160 až 200 centimetrů a s obvodem pasu do 135 centimetrů. Kromě toho by měl zvážit svou fyzickou kondici, aby nemusela zasahovat parta místních hasičů.