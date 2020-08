Ve Velharticích mají bramboromat. Výjimečné zařízení už se stalo místní atrakcí

Do automatu si běžně chodíme třeba pro kávu nebo mléko. Ve Velharticích na Klatovsku mají nově automat na brambory. V obci sídlí firma Vesa, která se už šedesát let věnuje právě na pěstování a šlechtění brambor a bramboromat umístila k cestě na hrad. Stal se nečekaně i jednou z místních atrakcí, zjistil Český rozhlas Plzeň. Velhartice 9:26 8. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velhartický bramboromat. | Foto: Jitka Englová | Zdroj: Český rozhlas Plzeň

Není to žádná bedna, z které by padaly brambory. Jsou to vrata od stodoly, v kterých je otvor na rouru. Z té se sypou brambory. Je zde i dřevěná bedýnka s taškami, mincovník a návod k obsluze.

Z druhé strany automatu už je zařízení složitější. Nejdůležitější je pásová váha, na které se váží brambory, třeba když se dávají do pytlů.

„Váha si už předem naváží určitou váhu. My si nastavíme, že chceme něco přes dvě kila, a jakmile do mincovníku přijdou peníze, dá váze signál, otevře se klapka a tu dávku brambor vysype,“ popisuje obchodní zástupce firmy Jan Lhotský.

Přijdete k automatu, vhodíte do něj mince a vysypou se brambory. Přesně tak si můžete koupit přílohu k obědu ve Velharticích na Klatovsku.

„Původně bylo zařízení zamýšleno jako propagace, ale ten odbyt je pěkný. Denně se prodá tak sto kilogramů brambor,“ dodává.

Od bramboromatu si firma slibuje, že naučí lidi chodit k českým zemědělcům pro české plodiny. „Když je ochutnají, zjistí, že chuť je dobrá a cena příznivá. Mohla by to být inspirace pro naše vlastní zákazníky, kterým dodáváme hlavně sadbové brambory, a oni potom prodávají ze dvora,“ říká technik šlechtění Vladislav Klička.

Bramboromat bude ve Velharticích fungovat do podzimu a odrůdy brambor se v něm budou měnit tak, jak bude postupovat sklizeň.