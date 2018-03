Náladu jihomoravských Velikonoc utváří folklor, víno i jarmarky

Lidové zvyky, košty vína i jarmarky na náměstích utvářejí náladu velikonočních dní na jižní Moravě. Kdo vnímá Velikonoce především jako církevní svátek, může vyrazit do kostelů na slavnostní liturgie nebo na festival duchovní hudby do Brna, který potrvá do 8. dubna. Jeho program je přesně naplánovaný podle významu svátečních dní v křesťanském kalendáři.

