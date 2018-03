PŘEHLEDNĚ: Kam o Velikonocích? Prodloužený víkend nabídne desítky akcí, otevřou i některé zámky

Prodloužený velikonoční víkend nabídne desítky akcí, koncertů, trhů, jarmarků, ale i tvůrčích dílen nebo folklorních představení. Své brány po zimě otevře také řada památek a zámků. Kam o Velikonocích ve vašem kraji zajít a jakých akcí se zúčastnit? Server iROZHLAS.cz nabízí velký přehled. Praha 17:45 25. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velikonoční trhy na Staroměstském náměstí v Praze | Foto: Michal Šula / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Server iROZHLAS.cz připravil velký přehled akcí, které můžete navštívit během prodlouženého velikonočního víkendu. Seznam je rozdělený po jednotlivých krajích. Po rozkliknutí odkazu se dostanete na samostatný článek, který obsahuje podrobný popis událostí ve vašem regionu.

Praha

Velikonoce v Praze? Nejvíce lákají trhy na Staroměstském náměstí, připraveny jsou i koncerty a jarmarky Číst článek

V příštích dnech si Pražané i další návštěvníci metropole připomenou velikonoční tradice. Zajít mohou na koncerty, pašijové hry, jarmarky a trhy.

Na několika místech bude možné vyzkoušet si lidové umělecké techniky: zdobení vajec voskem, práce se šustím či drátování. Druhou a třetí dubnovou sobotu připomenou náboženský smysl Velikonoc pašijové hry.

Tradiční představení o životě a smrti Ježíše Krista herci odehrají ve zbraslavském zámeckém parku (více čtěte ZDE).

Středočeský kraj

Velikonoční program chystají středočeská města, památky i muzea Číst článek

Bohatý velikonoční program chystají pro návštěvníky středočeské památky i regionální muzea.

Pozadu nezůstanou ani města, která oživí jarmarky se stánky s tradičním velikonočním zbožím, jako jsou řehtačky, pomlázky a ručně zdobené kraslice.

Například hrad Křivoklát na Rakovnicku zve od pátku do neděle na tradiční akci Knížecí Velikonoce s širokou nabídkou zboží na velikonočním jarmarku, ochutnávkou dobrot a celodenním programem na prvním nádvoří (více čtěte ZDE).

Jihočeský kraj

Jihočeské Velikonoce nabízí předení nitek, parní vlak i hrkání Číst článek

Prohlídky vyzdobených zámků, předení velkopátečních nitek, jarmarky, rodinné hry i jízdu parním vlakem nabídne velikonoční víkend na jihu Čech.

Na Velký pátek 30. března zahájí sezonu téměř všechny jihočeské památky, o velikonočních svátcích bude na zámcích otevřeno i v pondělí 2. dubna. Hrad a zámek Jindřichův Hradec pořádá velikonoční prohlídky s výstavou Splašená vejce.

„Na prohlídkové trase, kterou si výjimečně mohou lidé projít individuálně, bude bezmála tisícovka vajec mnoha barev a velikostí,“ řekla Petra Vacková z turistické oblasti Česká Kanada (více čtěte ZDE).

Plzeňský kraj

Velikonoce v Plzeňském kraji připomenou trhy, koncerty i památky Číst článek

Muzea, města, spolky i jiní pořadatelé připravili na prodloužený velikonoční víkend v Plzeňském kraji desítky kulturních, zábavních, sportovních i duchovních akcí.

Po zimní pauze se většinou na Velký pátek 30. března také otvírají památky, které rovněž pro své první letošní návštěvníky připravily tematické programy.

Nejvýznamnější křesťanské svátky v roce oslaví při bohoslužbách věřící, chystají se také například veřejná čtení bible. V Klatovech na Velký pátek doplní veřejné čtení vybraných úryvků ze Starého a Nového zákona hudební skupina Elias se spirituály a vícehlasými písněmi (více čtěte ZDE).

Karlovarský kraj

Velikonoce v Karlovarském kraji nabídnou akce pro děti i koncerty Číst článek

Nabídka velikonočních akcí v Karlovarském kraji je sice omezená, ale vybrat si lze z hudebních a církevních událostí i akcí pro děti. Už v pátek budou mít děti a mládež příležitost oslavit Velikonoce v amfiteátru v Lokti.

Připraveno je například hledání vajíček nebo pohádková cesta. Vyzkoušet si ale bude možné i lukostřelbu, sjezd na laně nebo workshop parkouru a juda.

Od soboty do pondělí se budou Velikonoce slavit v parku miniatur Boheminium v Mariánských Lázních. V sobotu bude na programu pletení pomlázky a barvení vajíček (více čtěte ZDE).

Ústecký kraj

O Velikonocích začne v Ústeckém kraji turistická sezona Číst článek

Pestrý výběr akcí budou mít o prodlouženém velikonočním víkendu lidé v Ústeckém kraji. Na Velký pátek totiž odstartuje sezona na většině památek a provoz znovu zahájí turistické vlakové linky.

Velikonoční jarmark v Mostě začne 26. března a potrvá do 30. března. Pro návštěvníky velikonočních trhů je připraven kulturní program a stánkový prodej. Divadla odehrají pohádky, vystoupí hudebníci i tanečníci.

Velikonoční liturgické písně zazní v kostele sv. Floriana v Krásném Březně v Ústí nad Labem 28. března, o dva dny později tam zahájí turistickou sezonu netradiční prohlídky (více čtěte ZDE).

Liberecký kraj

Prodloužený velikonoční víkend bude v Libereckém kraji bohatý na akce Číst článek

Na akce bohatý bude prodloužený velikonoční víkend v Libereckém kraji. K lyžování budou stále lákat horská střediska, sezona začne pro hrady a zámky a uskuteční se i tradiční oblíbené velikonoční akce, jako jsou pašijové hry v České Lípě či Vajíčkovník v Dolní Řasnici na Liberecku.

Sněhu na horách je stále dostatek, a tak většina středisek v Jizerských horách i západní části Krkonoš bude příští týden o víkendu v provozu.

Zároveň už budou přístupné i hrady a zámky, řada z nich chystá k Velikonocům doprovodný program (více čtěte ZDE).

Královéhradecký kraj

Velikonoce v Karlovarském kraji nabídnou akce pro děti i koncerty Číst článek

Různé velikonoční programy oživí v Královéhradeckém kraji zámky, klášter v Broumově, skanzen v Krňovicích na Hradecku či muzeum v Rokytnici v Orlických horách. Návštěvníci se mohou těšit na velikonočně vyzdobené prostory či řemeslnické dílny. Hrad a zámek Staré Hrady na Jičínsku chystá na Velikonoce pohádkový dračí program.

Skanzen Krňovice na Hradecku připravil velikonoční program na 31. března a 1. dubna. „Návštěvníci budou moci zhlédnout velikonočně vyzdobené interiéry a poslechnout si, jak prožívali Velikonoce naši předci. Program bude doplněn o oblíbené dílničky. Tradičně se bude péct chleba,“ uvedla správa skanzenu na webu. Děti se v případě pěkného počasí budou moci povozit na koních (více čtěte ZDE).

Pardubický kraj

Část památek v Pardubickém kraji zve na velikonoční akce Číst článek

Na období velikonočních svátků připravily některé památkové objekty v Pardubickém kraji pro návštěvníky speciální akce.

Vycházejí z lidových tradic a výzdobou spojených s tímto obdobím. Další památky na konci března zahájí letošní turistickou sezonu.

Například ve skanzenu Betlém v Hlinsku na Chrudimsku trvá do 15. dubna výstava Velikonoce na Betlémě. Ve všech roubených objektech představí návštěvníkům tradiční lidové zvyky, připraveny jsou také ukázky výroby velikonočních předmětů (více čtěte ZDE).

Velikonoční akce mají v Olomouckém kraji památky, muzea i radnice Číst článek

Olomoucký kraj

V Olomouckém kraji si budou moci užít velikonoční atmosféru během nadcházejícího prodlouženého víkendu lidé na hradech, zámcích, ale i v muzeích či na náměstích.

Chystají se tam pro ně jarmarky, velikonoční prohlídky i ukázky řemesel. Zapojit se budou moci i samotní návštěvníci. Na mnoha místech jsou plánovány tvůrčí dílny, lidé si budou moci vyrobit velikonoční pomlázky nebo si vyzdobit vajíčka.

Na Helfštýně je program naříklad naplánován od pátku do pondělí. Hrad obsadí tradičně řemeslníci (více čtěte ZDE).

V Ostravě se o Velikonocích bude zdobit kraslicovník, v Českém Těšíně světit pokrmy Číst článek

Moravskoslezský kraj

Hledání velikonočního zajíčka mezi modely evropských staveb v ostravském areálu Miniuni, svěcení velikonočních pokrmů v Českém Těšíně na Karvinsku či zdobení kraslicovníku v Ostravě-Porubě - v Moravskoslezském kraji se chystají desítky akcí spojených s oslavou Velikonoc a příchodu jara.

Na řadě míst se konají i velikonoční trhy. Jejich součástí jsou koncerty, vystoupení dětských divadel či ukázky lidových zvyků a řemesel.

V Opavě Velikonoční trhy začaly například už 15. března. Stejně jako v minulých letech se vedení města, které akci organizuje, zaměřilo na mix koncertů, lidových velikonočních tradic a ukázek řemesel (více čtěte ZDE).

Jihomoravský kraj

Náladu jihomoravských Velikonoc utváří folklor, víno i jarmarky Číst článek

Lidové zvyky, košty vína i jarmarky na náměstích utvářejí náladu velikonočních dní na jižní Moravě.

Kdo vnímá Velikonoce především jako církevní svátek, může vyrazit do kostelů na slavnostní liturgie nebo na festival duchovní hudby do Brna, který potrvá do 8. dubna.

Jeho program je přesně naplánovaný podle významu svátečních dní v křesťanském kalendáři. Na jihomoravském venkově tvoří lidové zvyky stále součást života, v mnoha domácnostech se před svátky zdobí kraslice (více čtěte ZDE).

Zlínský kraj

Velikonoční akce ve Zlínském kraji nabízí muzea, památky i města Číst článek

Výstavy, výtvarné a řemeslné dílny, folklorní akce i koncerty nabízejí v období Velikonoc různé instituce ve Zlínském kraji.

Programy připravila zejména muzea, také města, lidé mohou vyrazit za velikonočními akcemi i na památky.

K nejnavštěvovanějším tradičně patří program v rožnovském Valašském muzeu v přírodě, Velikonoce na Valašsku tam obvykle navštíví tisíce lidí (více čtěte ZDE).

Vysočina

Velikonoce si Vysočina připomene divadlem i folklorem Číst článek

Tradiční zvyky spojené s Velikonocemi a folklorní vystoupení chystá i řada měst a organizací na Vysočině.

Mezi nimi i centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem na Žďársku, jehož součástí je horácká vesnice, program připravuje i skanzen Michalův statek na Havlíčkobrodsku.

Na 200 ochotníků odehraje i letos příběh umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Dva dny před Zeleným čtvrtkem hru farníci ze Ždáru nad Sázavou a okolí předvádějí už od roku 1998. Obvykle před několikatisícovým publikem (více čtěte ZDE).