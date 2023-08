Vídeňskou kávu zřejmě vymyslel ukrajinský kozák. Lvovská pražírna s ní dodnes experimentuje

„Zapálenou kávu podáváme tady v šachtě. Musíte si vzít helmu, to je povinné,“ instruuje mne Marta, manažerka kavárny Lvovský důl. Než ochutnám zdejší specialitu, musím minutu počkat, pak lžičkou rozbít karamel a teprve potom se napít.

„Věříme, že oblibu kávy přinesl do Evropy ukrajinský Kozák Jurij Kulčický, který se narodil v dnešní Lvovské oblasti. Byl to hrdina z bitvy o Vídeň v roce 1683. Poté byl vídeňským podnikatelem, majitelem jedné z prvních vídeňských kaváren. Rakušani původně nechtěli hořký nápoj, který jim připomínal krvavé obléhání města tureckou armádou, pít. Kulčický experimentoval, přidal do kávy cukr a mléko. To už lidem chutnalo víc. Zřejmě tak vznikla vídeňská káva,“ vypráví Marta.

Suvenýry i kávové pivo

Ať už kávu pomohl v Evropě rozšířit Jurij Kulčický, nebo ne, lidé ze Lvova jsou o tom hluboce přesvědčení. Ve městě má Kulčický i svůj památník – sochu, které nechybí konvice s kávou a hrneček.

„Zrnka získáváme z latinské a centrální Ameriky a také z Afriky. Přivážíme je zelená a tady je pražíme a prodáváme,“ vysvětluje manažerka kavárny, kde si kromě kávy můžete koupit také suvenýry, knihy, sladkosti nebo třeba kávové pivo.

„V tomto domě máme tři kavárny – v této se dělá káva filtrovaná. A teď se podíváme, kde se dělá turecká káva z džezvy,“ pokračuje ve výkladu Marta a vede mě do další místnosti. „Tato část kavárny je opravdu krásná. Pořádají se tady různé akce, setkání, třeba i s ukrajinskými vojáky, kteří teď bojují proti Rusku,“ říká.