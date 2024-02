Přežila nájezdy Osmanů, požáry i škůdce. Nejstarší vinná réva na světě plodí víno už od středověku

Na první pohled si člověk ani nevšimne, že prochází kolem něčeho unikátního. Jsem v centru Mariboru na nábřeží řeky Drávy na severovýchodě Slovinska a stojím před poměrně nenápadným jednoposchoďovým domkem, kolem kterého se pne několik metrů dlouhá dřevnatá liána.

Že je to nejstarší stále plodící vinná réva na světě, upozorňuje nápis nad dveřmi – „stara trta“, tedy staré víno. Uvnitř je rostlině věnovaná celá expozice.

„Až v posledních letech si mnoho lidí všímá, že je Slovinsko, co se týče vína, takovým skrytým pokladem. A Maribor je centrem naší vinařské tradice,“ říká návštěvníkům kustodka muzea Katja.

Zázračná řeka Dráva

Důležitou roli v úspěchu zdejšího vína, konkrétně odrůdy žametovka, hraje Dráva. Průzračná řeka pramenící v italském Tyrolsku protéká centrem města a podle odborníků chrání i nejstarší vinnou révu na světě.

„Dráva poskytuje vláhu zdejší půdě a chrání kořeny vinné révy. To je jeden z důvodů, proč byla réva uchráněna před velkým škůdcem, mšičkou révokazem,“ vysvětluje Katja.

Právě tento škůdce, zřejmě dovlečený z Ameriky na přelomu 19. a 20. století, zdecimoval velkou část evropských vinic, a to zejména ve Francii. Réva v Mariboru byla ale díky Drávě ušetřena a víno plodí dodnes, a to už asi 400 let.

Réva rekordmanka

„Přírodovědci na to v 70. letech přišli tak, že odřízli část révy a spočítali letokruhy – jako když skácíte strom,“ popisuje průvodkyně. „Pomocí mikroskopu spočítali, že v roce 1972 byla réva stará nejméně 350 let. Přesné stáří přírodovědci nebyli schopní určit, protože uprostřed byla část révy ztrouchnivělá.“

Výzkum měli na starost profesoři Mirko Šostarič, Lojze Hrček a Richard Erker z Lublaňské univerzity. Věrohodnost stáří nakonec potvrdili také odborníci na genetiku révy v Paříži. V roce 2004 se rostlina dostala i do Guinessovy knihy rekordů.

Réva stále plodí víno, ročně vydá asi 25 litrů tekutiny. Ta ale není na prodej a ochutnat ji nemůžou ani návštěvníci muzea. Při degustaci proto dostávám ochutnat aspoň řadu slovinských vín.

Nejstarší réva na světě, vysazená v pozdním středověku, přečkala války, požáry i to, že se o ni dlouho nikdo nestaral. Dnes má vlastního vinaře a je jedním ze symbolů slovinské kultury.