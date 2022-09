Objet svět za tři roky na kole? Cestovatel Vítězslav Dostál to dokázal před 25 lety jako první Čech

Víte, co se dá stihnout za tři roky a tři dny? Třeba objet celý svět jen na kole. Přesně před 25 lety - 21. září 1997 - se z takové výpravy do Prahy vrátil cestovatel Vítězslav Dostál, a stal se tak vůbec prvním Čechem, který něco takového dokázal. Jel sám bez doprovodu, navigace, mobilu, jen s mapou a nejnutnější výbavou. První dobrodružné Vánoce strávil na Sinajském poloostrově, druhé v Austrálii a třetí v Argentině. Praha 23:47 21. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítězslav Dostál objel za tři roky celý svět na kole | Zdroj: Profimedia

„Vítězslav Dostál ujel celkem 60 tisíc kilometrů, přičemž projel 58 státy světa. Byl pobodán čínskými včelami, v Himaláji spadl s vrtulníkem a zažil písečné bouře,“ vysílal před 25 lety Český rozhlas z pražského Staroměstského náměstí, kam po své dlouhé cestě Vítězslav Dostál dorazil na kole a odkud taky v září roku 1994 vyrážel.

„Z pod Jana Husa mě inženýr Miroslav Zikmund odstartoval, popřál šťastnou cestu a projevil přání, abych se po, neřekl dobu, absolvování cesty kolem světa vrátil do stejného místa,“ vzpomínal Dostál, který označoval cestovatele a spisovatele Miroslava Zikmunda za svého cestovatelského profesora a v řadě věcí se jím inspiroval.

„Pohled na svět, tolerance, rozvaha, nejít do všeho ‚hrr‘, ale to je dáno taky i věkem. Mladší člověk jde do víc věcí víc ‚hrr‘, než když už je potom starší a je to i vnitřním ustrojením, kdo je extrovert jako já, tak je ‚hrr‘ do všeho a pak jsou introverti,“ vyjmenoval, v čem jej legendární dobrodruh také ovlivnil.

Ve vedení cestovatelského deníku se ale Dostál od Zikmunda lišil - místo do sešitu si své zážitky zaznamenával na kameru a na diktafon. „Je odpoledne 26. května a já přejíždím kostaricko-nikaragujskou hranici. Nevěřili byste, jaké divy dokáže hraniční čára - jestliže v Kostarice byly silnice velmi nekvalitní, pak v Nikaragui na první pohled nejsou cesty žádné,“ zní stopa jednoho ze záznamů.

‚Bylo to přepestré‘

Na kole vezl přes 30 kilo výbavy: oblečení, stan, spacák, karimatku, malý vařič, ešus nebo lékárničku. Na den měl 15 dolarů, tehdy to bylo asi 400 korun, protože celá výprava byla nízkorozpočtová.

„Všichni jsou už dávno v Mexiku, jen já na hranicích stále stojím tu. Přátele, nestojím, šlapu,“ glosoval svá dobrodružství i s humorem.

Před cestou kolem světa Dostál absolvoval asi 15 očkování a nechal si taky preventivně vyoperovat slepé střevo, aby ho případné zdravotní problémy nebrzdily v cestě.

„Dostal jsem se téměř na každý kontinent kromě Antarktidy. Podíval jsem se na nejnižší místo na zeměkouli u Mrtvého moře a taky na nejvyšší místo, kam vede silnice, v Tibetu. Projížděl jsem tropy, pralesy, pouštěmi. Bylo to přepestré,“ shrnul v kostce Dostál svou cestu.

Na celou výpravu se rodák z Bílovce na Opavsku vydal v 35 letech a vrátil se z ní jako 38letý. Na cestu se chystal 10 let - za tu dobu najezdil po různých státech desítky tisíc kilometrů, aby si vyzkoušel, jestli tu plánovanou cestu kolem světa fyzicky a psychicky vydrží.