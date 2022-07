Bradavický expres Harryho Pottera. Ve Skotsku se můžete svézt po stejné trati jako mladý čaroděj

Na nádraží ve Fort William stojí dlouhá vlaková souprava a v jejím čele impozantní parní lokomotiva. Není to ale červený Bradavický expres, linka se oficiálně nazývá Jacobite Train.

„Jezdím na této trati šest let jako topič. Teď si dělám zkoušky na strojvedoucího. Je to ohromný stroj. Trasa vede nádhernou krajinou, je to fajn,“ říká Andrew.

Sám sice pár knížek Harryho Pottera četl a viděl několik filmů, za zvláštního fanouška se ale nepovažuje. Od toho jsou zde pasažéři.

„Každý rok sem přijíždí skupinka z Ameriky. Všichni mají na sobě hábity. Rezervují si celý vagón a vyzdobí ho rudozlatými ozdobami. Pokud se nemýlím, tak jsou to barvy Nebelvíru. Přijedou vždycky ze Spojených států, a to jen kvůli této jízdě,“ dodává Andrew.

Ikonická krajina

Důvod, proč se fanoušci Harryho Pottera zamilovali do tohoto historického vlaku, je jasný. Trať včetně viaduktu Glenfinnan se opakovaně ve filmech o mladém čarodějovi objevuje.

Na konci dvouhodinové cesty vlakem ovšem cestující nečekají Bradavice, nýbrž přístavní městečko Mallaig. Mezi pasažéry jsou rodiny s dětmi i dospělí. Skoro každý má na sobě čarodějnický hábit, často včetně špičaté čepice.

„V Británii jsem vůbec poprvé a přijela jsem hlavně kvůli Harrymu Potterovi. Jsem velký fanoušek. Hábit, co mám na sobě, patří koleji Nebelvír a sháněla jsem ho v Číně dva měsíce,“ svěřuje se Bela ze Šanghaje.

„Miluji příběhy Harryho Pottera a chtěl jsem si udělat pár fotek v místech, která jsou s ním spojená. Je to úžasný pocit,“ říká další čínský turista Lin.

Popularita v Číně

Číňané tvoří asi nejpočetnější skupinu cestujících. Příliš je nezajímá, že trať na severozápadním pobřeží Skotka je v provozu už od roku 1901, ani to, že parní souprava zde na podporu turismu začala jezdit už v roce 1985. Až filmy s Harry Potterem jí přinesly slávu, a to vskutku celosvětovou.

„Každý týden sem přivážím dvě skupiny turistů. Díky filmům je Harry Potter v Číně mimořádně populární. Lidé sem přijedou, obléknou si kostým, vyfotí se a zase jedou zpět,“ vysvětluje Edi, který čínské turisty provází.

Vlakem prochází i prodavačka s vozíkem obtěžkaným dobrotami. Jídelní lístek je opravdu stylový. Horká čokoláda je označena jako jed a zakousnout k ní lze Bertíkovy fazolky roztodivných chutí, lékořicové kouzelnické hůlky nebo čokoládové žáby.