Stát začal vydávat lázeňské poukazy. Provozovatelé ale varují před velkou poptávkou a nízkým limitem

Školákům začaly prázdniny a dospělým období letních dovolených. Možná i vy patříte mezi ty, kteří se chystají aspoň pár dní strávit v lázních. Od středy je možné na takové pobyty čerpat příspěvek čtyři tisíce korun na osobu. V pondělí to schválila vláda. Ministerstvo pro místní rozvoj tak chce podpořit lázně, které na víc než dva měsíce musely omezit péči kvůli opatřením proti šíření koronaviru. Praha 8:47 1. července 2020

Úbytek návštěvníků zřejmě nejvíc pociťují v Karlových Varech, kam dlouhodobě míří hlavně cizinci. „Duben, květen a částečně ještě červen - tam ty propady budou enormní, myslím, že se budeme bavit o padesáti procentech,“ vyčíslil pro Radiožurnál ředitel místního infocentra Josef Dlohoš.

Na pobyt v lázních si můžete stáhnout čtyřtisícový voucher. Více si poslechněte v reportáži Janetty Roubkové

Koncem května proto město začalo nabízet vouchery na ubytování, ale i wellness nebo lázeňské pobyty. „Po měsíci provozu jsou takřka vyčerpány všechny vouchery na ubytování se snídaní a wellness pobyty a zbývá asi 600 voucherů na lázeňské pobyty za pět tisíc korun. Většina voucherů, řekněme 80 procent, bylo uplatněno. Ty, co nebyly uplatněny a po týdnu expirovaly, tak se automaticky vracejí do systému,“ dodal Dlohoš.

Cestu poukazů zvolilo i ministerstvo pro místní rozvoj. Lidem nabízí vouchery na pobyt v lázních v hodnotě čtyři tisíce korun na osobu. Hosté tam ale musí strávit alespoň šest nocí a zajít na pět procedur. Slevu mohou čerpat víckrát, platí ale, že co pobyt, to nový voucher.

Omezený počet voucherů

„Voucher stáhnete například z webu Kudy z nudy, nebo na webu ministerstva nebo přijedete do lázní a stáhnete si to přímo z lázní. Pokud si budete pobyt objednávat elektronicky, tak stačí jen do poznámky uvést číslo voucheru, protože lázeňské zařízení si to spáruje s tím pobytem a lázně to budou jednou za měsíc vyúčtovávat vůči státu,“ vysvětlila šéfka resortu pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Podle prezidenta Svazu léčebných lázní Eduarda Bláhy to ze začátku nemusí fungovat úplně hladce. Zařízení totiž neměla čas si systém vyzkoušet.

„K tomuto finálnímu řešení se přistoupilo pozdě a zbývá na něj zoufale málo času. Takže i když to není připravené a je to trochu na dobré slovo, tak se budeme snažit takové vouchery přijímat. Máme na to teoreticky dalších šest dní od toho prvního, kdy takoví lidé začnou jezdit. Takže doufáme, že vygenerují a my budeme během té doby zjišťovat, jak to vlastně všechno spárovat,“ vysvětlil Bláha.

Do projektu se podle ministerstva zapojily už tři čtvrtiny lázní. Ne všude ale mohou lidé s vouchery uspět. „Není vyjasněná otázka takzvané veřejné podpory, takže lázně nejsou schopny jednoznačně říct, kolik které budou schopny voucherů vydat nebo přijmout. Už teď víme, že poptávka přesahuje aspoň v případě velkých lázní limit. Ten limit je ve stovkách, které bychom mohli vydat, pokud se nic nezmění a to by bylo za červenec, možná ještě dřív, spotřebováno,“ dodal Bláha.

Úprava cen

Podle nedávného průzkumu agentury CzechTourism plánuje letošní dovolenou v tuzemsku strávit 80 procent Čechů. Čtvrtina zamíří právě do lázní nebo na wellness pobyty. „V našem průzkumu právě částka čtyři tisíce korun byla jako nejčastější, která by je motivovala k využití voucheru,“ řekl ředitel agentury Jan Herget.

Eduard Bláha ze Svazu léčebných lázní ale nečeká, že poukazy přilákají do většiny lázní nové návštěvníky. Využívat je podle něj budou hlavně ti, kteří tam míří pravidelně.

Jiná situace ale může být právě v Karlových Varech, kam by jinak Češi na dovolenou nejeli. Přizpůsobit se tomu museli i místní podnikatelé. „Když uvedu příklad, tak lahev neperlivé vody na kolonádě stávala mezi 60 a 100 korunami, což si samozřejmě nikdo z nás nekoupí. Nyní je cena dvacet korun,“ popsal šéf karlovarského infocentra Josef Dlohoš.

Ministerstvo pro místní rozvoj chce do konce roku rozdat vouchery celkem za miliardu korun. Seznam zařízení, ve kterých bude možné poukazy čerpat, zveřejňuje na svém webu.