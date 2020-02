Zámecká věž ve Vranově nad Dyjí se po rekonstrukci znovu otevře. Návštěvníky naláká i na dobové vězení

Středověkou věž na zámku ve Vranově nad Dyjí obepíná lešení. Dělníci ji opravují, aby mohla být poprvé zpřístupněná veřejnosti. Pokud to dovolí počasí, první návštěvníci na novou vyhlídku vystoupají v létě. Do okolí se s nimi bude dívat i plechový rytíř. Turisté budou moci navštívit i historické vězení v nejnižším patře věže. Vranov nad Dyjí 14:19 8. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít rekonstrukce věže zámku ve Vranově nad Dyjí | Foto: Ludmila Opltová | Zdroj: Český rozhlas Brno

Kastelán zámku Vranov nad Dyjí Radek Ryšavý stojí na provizorní plošině, kterou dělníci umístili do jednoho z pater středověké věže. Schody a trámy napadl dřevokazný hmyz a houby. Vše se proto musí vyměnit.

„Schodiště bylo napadeno červotočem a tesaříkem. Než rekonstrukce začala, červotoče bylo dokonce slyšet, jak chroupá dřevo, to bylo neuvěřitelné. Teď už máme ale nově zanesené trámy. Je to krásné jedlové dřevo. Ručně otesávané, protože jsme chtěli, aby věž v interiéru měla co nejpřesvědčivější podobu z konce 15. století,“ popisuje.

Na vrcholu 24 metrů vysoké věže bude nová vyhlídka. Spolu s návštěvníky se bude do Národního parku Podyjí rozhlížet i železný rytíř. Ten zatím leží oprýskaný vedle zámecké pokladny.

„Je to třímetrový železný plát, který byl z obou stran pomalován heraldickou figurou. Byl naposledy upravován před 40 lety, teď už je to jen rezavá deska s několika nepříliš zjevnými konturami,“ říká kastelán.

Stejně jako věž, tak i rytíř budou nejvíce podobné svému originálu. Zjistit, jaké měl kdysi barvy, nebylo podle Ryšavého vůbec snadné. O radu poprosil i svého předchůdce Karla Janíčka.

„Vzpomněl si dokonce, kdo toho rytíře tehdy opravoval. Velmi mě překvapil, protože řekl, že k tomu ještě něco má. Volal mi asi za hodinu, že našel složku, kde je kompletně barevné provedení jako předloha pro malbu rytíře,“ vysvětluje. „Rytíř by měl být červeno-stříbrný, což je ta správná heraldická barva. Nikoliv bílá, ale stříbrná. Je to rytíř v plné zbroji, který drží kopí, má přilbici s chocholí a erbovní štít.“

Návštěvníci budou moct nahlédnout také do vězení, které se nacházelo v nejnižším patře věže. Skrze něj by měli o letních prázdninách vystoupat až na vrchol.