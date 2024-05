Vrchol Sněžky zatím zůstává bez ochranných sítí. Kvůli bezohlednosti lidí se ale mohou znovu objevit

Díky pěknému počasí míří v těchto dnech na vrchol Sněžky stále víc turistů. A právě kvůli počasí, které je rozhodující, začíná stoupat vytíženost naší nejvyšší hory. Tím, jak lidí na vrcholu přibývá, tak se podle strážců přírody začíná také objevovat více jedinců, kteří neznají nebo nechtějí znát pravidla pohybu po Krkonošském národním parku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vrchol Sněžky zatím zůstává bez zábran chránících vzácné alpínské trávníky. Objeví se sítě i letos?

Takže už desítky návštěvníků musely být vykázány s míst za ohraničujícími řetězy a strážci jim museli domlouvat. Řetězy lidé přelezli a bohužel opět chodili v místech, kde se to nesmí. Dokonce se prý už objevili také dobrodruzi, kteří měli s sebou deku a chtěli si na zakázaném místě udělat vysokohorský piknik.

Pokud bude těchto bezohledných turistů přibývat, tak strážci jednoduše sítě opět dovezou a znovu je nainstalují. Stejně jako v předchozích letech.

Kvůli brzkému příchodu zimy nestihli strážci ochranné sítě sundat včas a zazimovat, počasí je pak poničilo. Mráz a vítr je poničil natolik, že podle mluvčího Správy KRNAP Radka Drahného by jejich oprava postrádala smysl a finančně by se to ani nevyplatilo.

Správa parku prý ale už stejně počítala s tím, že letos pořídí nové ochranné sítě. Protože ty staré opravdu už pomalu dosluhovaly.

Sítě, pokud se tedy na hřebeni Sněžky objeví, tak budou nainstalovány na stejných místech, jako v předchozích letech. Tedy přímo na vrcholu hory a v okolí Slezského domu.

Většinu opatření na Sněžce správa národní přírodní rezervace udělala v loňském roce. Především navýšila počet odpočinkových míst, to znamená, že přibyly zejména lavičky a turisté si už nemusí, jak to někdy bývalo, stěžovat, že si nemají kde sednout a odpočívat. Jsou tam také naistalovány nové a pevnější řetězy, za které turisté nesmí vstupovat.

Navíc v hlavní turistické sezóně, kdy bude Sněžka čelit opět pravděpodobně velkému náporu návštěvníků, bude dohled strážců přírody na pořádek velmi intenzivní a to už od časných ranních hodin až do pozdního večera každý den. Ve velmi vytížené dny bude na vrcholu Sněžky i dvojice strážců.