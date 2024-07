Vstupné do Benátek přineslo městu přes dva miliony eur. Radnice zvažuje jeho zvýšení

V italských Benátkách vybrali na vstupném do města od konce dubna 2,2 milionu eur (zhruba 55 milionů korun), což je zhruba třikrát více než výnos, se kterým počítala radnice. Uvádí to agentura AP poté, co v neděli skončilo zkušební období, kdy se v některých dnech platilo za vstup do města pět eur. Benátky 7:41 15. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vstupné se vybíralo od dubna do července | Foto: Manuel Silvestri | Zdroj: Reuters

Radnice tvrdí, že opatření vyhodnotí a upraví, mluví se mimo jiné o možném zvýšení poplatku na deset eur. Část obyvatel města se však domnívá, že vstupné neřeší problémy spjaté s nadměrným turismem ve městě.

Za vstup do Benátek se platilo v některých dnech od 25. dubna do 14. července. Povinnost uhradit pět eur měli především návštěvníci, kteří se ve městě neubytovali v hotelech či jiných registrovaných ubytovacích zařízení. Z platby byla řada výjimek, například pro děti.

Během zkušebního období vstupné uhradilo na 450 000 lidí, což do kasy benátské radnice přineslo zhruba 2,2 milionu eur, vyplývá z údajů, které poskytly místní úřady agentuře AP a italskému tisku. Radnice ve svých materiálech při tom počítala s výnosem zhruba 700 000 eur. „Je to opatření, které lze opravit, ale nezdá se, že by přineslo výrazné nevýhody,“ řekl benátský starosta Luigi Brugnaro.

Zástupci radnice uvedli, že úřady nyní vyhodnotí údaje sesbírané během zkušebního období, a podle toho vstupné upraví. Podle zástupce turistického oddělení radnice Simona Venturiniho se vstupné bude znovu vybírat v příštím roce. Podle tisku se uvažuje o tom, že by se v některých případech cena poplatku zdvojnásobila na deset eur.

Proti vstupnému je však opozice na radnici i část obyvatel historického města, kteří o víkendu znovu demonstrovali proti opatření. „Vstupné je naprostým neúspěchem, neomezuje počty turistů, nezlepšuje kvalitu života místních obyvatel a porušuje právo na svobodný pohyb a soukromí,“ tvrdí podle deníku Corriere della Sera skupina nespokojených benátských občanů.

Již dříve kritici radnici vyzvali, aby se spíše zaměřila na regulaci krátkodobých pronájmů, kvůli kterým je podle nich v Benátkách nedostupné bydlení.

Prudký nárůst cestovního ruchu v posledních desetiletích doprovázelo vylidňování ostrovního historického centra. To má podle posledních údajů zhruba 50 000 obyvatel, zatímco v roce 1951 to bylo skoro 175 000 obyvatel. Podle místních aktivistů za úbytkem obyvatel, kteří postupně stárnou, stojí právě situace na realitním trhu, která znesnadňuje příchod nových rezidentů.