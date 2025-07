Výjevy z pohádek, čerti, draci, kostlivci. Zámek v Třeboni vystavuje loutky z první poloviny 20. století

Expozice loutek a marionet je ve druhém patře Zahradního křídla zámku v Třeboni, které bylo ještě nedávno nepřístupné. „Máme tu loutky ve velikostech od dvaceti centimetrů až do půl metru. Všechny pochází z období od roku 1906 do roku 1940,“ říká autor expozice a sběratel loutek Martin Rych.

K vidění jsou výjevy z pohádek, čerti, kocour v botách nebo třeba kostlivci. „My jim říkáme kostliváci, to jsou celořezbované loutky, celé ze dřeva, i když jsou takto malé, pětadvaceticentimetrové,“ usmívá se sběratel.

Ve druhé místnosti expozice návštěvníci uvidí motivy, které se váží přímo k regionu. „Výjevy se týkají Třeboně, třeboňského zámku, rodu Rožmberků a pověstí. Můžete zde vidět třeba vítkovské dělení růží nebo Jakuba Krčína, kterého podle pověsti předávají čerti na jeden den v roce rybářům. Níže uvidíte zámecké sklepení, alchymistickou dílnu, kde je dokonce i ctihodný magistr Kelley,“ ukazuje Martin Rych.

Jedny z nejstarších loutek vznikly podle návrhů Mikoláše Alše. „To peklo, to jsou loutky dle návrhu Mikoláše Alše. Jak můžete vidět, ty výjevy jsou opravdu velmi veselé. Tady máme hospodu, kde se hoduje, na dalším výjevu třeba pohádku, kdy drak přistál na návsi,“ popisuje autor expozice.

Výstava loutek je samostatnou prohlídkovou trasou. „Pro návštěvníky, kteří nechtějí jít přímo do zámeckých interiérů a absolvovat prohlídku s průvodcem, je to taková alternativa, jak se podívat do zámku, ale projít si ho samostatně. Ta výstava je živá a pořád se bude částečně obměňovat v souvislosti s ročními obdobími nebo svátky, jako jsou Velikonoce a Vánoce,“ doplňuje kastelánka Erika Suchanová.

Výstava s názvem Pohádkový svět loutek aneb 100 let zpátky do pohádky je během letních prázdnin na zámku v Třeboni k vidění denně od 9 do 16 hodin.