Oblíbená květinová výstava se vrátila na zámek v Třeboni. Amarylis doplňuje exotická káva a čokoláda

Před více než sto lety zde trávili volný čas poslední Schwarzenbergové, teď zámecké pokoje v Třeboni provoněly květiny. A ne jen tak ledajaké. Třeboňský zámek hostí po dvouleté pauze oblíbenou výstavu Amarylis. Letos ji tým floristů doplnil o exotickou kávu a čokoládu.

„Máme tady přes tisíc květů. V nich dominuje amarylis, je doplněný orchidejemi, kurkumou, cizokrajnými anturiemi,“ ukazuje na zámku v Třeboni florista Slávek Rabušic.

„Máme tady dokonce chryzantémy, zdálo by se, že nepatří do jara, ale tyto vyšlechtěné jednokvěté druhy sem rozhodně patří. Jsou tady tulipány, hledíky, jarní fialy a máme tady krásný doprovodný sortiment zeleně a samozřejmě i listy a větve rododendronů,“ dodává.

Letošní aranže doplňuje exotická káva a čokoláda. Souvisí to s tím, že Národní památkový ústav sezonu zasvětil šlechtě a trávení volného času ve šlechtickém prostředí. „V dobách dávno minulých i posezení u šálku kávy a vychutnání něčeho sladkého bylo takovou soukromou a roztomilou slavností. A na toto jsme právě cílili,“ vysvětluje kastelán třeboňského zámku Vít Pávek.

V jedné z místností je k vidění několik afrických motivů. „Je to kontinent úzce spjatý právě s pěstováním kávy a samozřejmě i čokoládou. My zde Afriku připomínáme prakticky každý den, protože se nacházíme v ložnici prince Adolfa Schwarzenberga, posledního majitele zámku.

Když v Československu začaly fungovat pozemkové reformy a šlechtě byl odebírán majetek, našel útočiště právě v afrických zemích, kde si zakoupil vlastní farmu a tam hospodařil,“ říká Vít Pávek.

V jídelně pak podle něj lidé uvidí zlatý hřeb prohlídky – velký květinový dort obklopený kávovými servisy. „Servis z maďarské porcelánky Herend máme na zámku dokonce dochován v naprosto kompletním stavu. Byl to velmi oblíbený porcelán kněžny Idy, a to natolik, že když se jí nějaký kousek rozbil, nechala si speciálně v maďarské porcelánce vyrobit nový. No, a když už to později bylo trošku finančně náročnější, byly kopie tohoto servisu vyráběny ve Vídni. Dodnes je to na některých kouscích vidět,“ vypráví kastelán.

Výstava s názvem Amarylis ve světě kávy a čokolády je na zámku v Třeboni k vidění do 24. dubna.