V německém Wuppertalu se opravuje nejznámější závěsná dráha na světě, znovu bude jezdit v srpnu

„Ve své době to bylo naprosto účelové řešení. Údolí řeky Wupper je dost úzké. Když na konci 19. století ve Wuppertalu vznikaly továrny a do města přicházelo stále více lidí, musel se vymyslet způsob, jak lidi přepravovat. A jediný volný prostor byl právě nad řekou,“ vysvětluje Radiožurnálu Dominik Korthaus.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zápisník Pavla Poláka

Tehdy si proto radnice řekla, že by mohla nechat vybudovat závěsnou dráhu. Dvaadvacetiletý Dominik jí coby zdejší rodák jezdí odmala a je přesvědčený, že nadzemka je součástí identity Wuppertalu – města, které je dlouhé, jak bychom česky řekli, jako Lovosice.

„Zdejší závěsná dráha je unikátní. Nikde jinde na světě v této podobě žádný vlak nejezdí. V Japonsku existují podobné systémy, ale konstrukčně i technicky jsou odlišné,“ zdůrazňuje Korthaus.

Světový unikát

Wuppertalskou nadzemní dráhu vymyslel z velké části německý inženýr Eugen Langen. Otevření nadzemky v roce 1901 se nedožil. Dnes má dráha skoro 14 kilometrů a zastavuje ve 20 stanicích.

Dominik Korthaus to všechno ví. Jako všichni, kdo ve Wuppertalu jezdí městskou hromadnou dopravou. On toho chce ale vědět víc: „Když mi bylo sedmnáct osmnáct let, byl jsem s rodiči u Severního moře na dovolené. Tam jsem objevil jeden starý vůz z Wuppertalu. Zajímalo mě, jak se tam dostal. Zjistil jsem potom, že těchto vozů je po Německu mnohem víc. Rozhodl jsem se, že o wuppertálské dráze zjistím co nejvíc, a že to pak ukážu v novém muzeu.“

Dnes sbírka, v budoucnu muzeum

Muzeum nadzemky totiž ve Wuppertalu chybí. Dominik Korthaus si umínil, že ho vybuduje. Zatím shromažďuje materiály a nemá ještě ani žádné prostory, ale svého plánu se jen tak nevzdá.

„Mým cílem je posbírat co nejvíce fotek a dokumentů, které dějiny závěsné dráhy mapují. Kromě toho také sbírám i originální součástky k renovaci, podle toho v jakém stavu jsou. To všechno chci potom v muzeu vystavit,“ říká přesvědčivě.

Ve sbírce má prý například unikátní signální lampu ze starého vlakového vozu. „Místo ve šrotu skončila díky několika přátelům u mě. Opravil jsem ji a dal do pořádku,“ dodává Dominik.

Dočasně mimo provoz

Každý, kdo do Wuppertalu přijede nebo jím jenom projíždí, si určitě všimne ocelové konstrukce nad řekou, na které visí projíždějící vlak. „V zatáčkách se trochu naklání. Člověk se musí dobře držet, ale řidiči jsou velmi zkušení a dávají pozor, aby vlak moc nerozkývali,“ popisuje Dominik.

Od loňského podzimu, kdy z konstrukce spadlo elektrické vedení, se tento technický unikát opravuje. Rozjet by se wuppertalská nadzemka měla ale už na začátku srpna.