Z Prahy do Černého moře jsme dopluli za 138 dní, říká cestovatel Náplava. Jak vznikal seriál Srdcaři na vodě?

Na dvacetimetrové lodi vyrobené v Holandsku po etapách propluli z Prahy až do Černého moře. Říkají si Srdcaři a z celé výpravy vznikl osmidílný dokumentární seriál Srdcaři na vodě. „Fenomén Železná vrata – největší říční průlom v Evropě přes obrovské skály, a vplutí do Černého moře, to jsou věci, na které se nezapomíná," pochvaluje si cestu dokumentarista a cestovatel Miroslav Náplava. Host Radiožurnálu Praha 15:44 15. února 2025

Dokumentární seriál, který začala uvádět Prima Zoom, má být road movie, ale není to přesné, protože to jsou Srdcaři na vodě. Jak ten nápad vznikl?

Je to jacht movie. Road je, že jste na cestě, a většinou je to kvůli čtyřem kolům. Ale tohle byla jachta. Celý příběh začal, jako když pramínky stékají do pramenů, do toho drobného potůčku. Šlo o plavbu z Prahy do Černého moře, celková délka vyšla na 5619 km. A tady nám nešlo vůbec o žádné honění času, dnů, a už vůbec ne kilometrů, bylo to o tom dokázat, že jde doplout z Prahy do Černého moře. Spousta lidí po téhle informaci sáhne a bude se dívat do atlasu, že to přeci není možné, že to je přes rozvodí.

Kdo jsou Srdcaři?

Parta lidí, kteří si před lety řekli, že mají společné zájmy – někdo se víc potápěl, někdo měl víc rád hory, a také jsme se stali motoromády – další členem srdcařské party se stal dvanáctitunový obytný náklaďák. Projeli jsme s ním kus Afriky a severu. A z toho vznikly dva osmidílné seriály – Srdcaři v Africe a Srdcaři na severu. Což zabralo pár let. Mezitím jsme si střihli akvanauta Pavla Grosse, což je naprosto fenomenální člověk.

Pak jsme dělali portrét světového potápěče Andre Hartmana, který se jako jeden z prvních začal potápět k velkým bílým žralokům, aby napravil pověst, kterou jim pošramotil film Čelisti – vysvětlil, že to nejsou jen krvelačné bestie, které po člověku jenom jdou. Dali jsme si jméno Srdcaři, protože nijak jinak než srdcem se to nedá dělat, nedá se tím živit. Díky tomu žijeme své životy a dokážeme dělat seriály. Ale finance si musíme sehnat sami.

Osm dílů reprezentuje více než šest hodin, což jsou čtyři celovečerní filmy. Jak dlouho projekt vznikal?

Nabalili jsme si velký balík. Na začátku je obrovské nadšení, ale na konci jsme strávili šest měsíců ve střižně intenzivní práce. Tak to jsem se drbal levou rukou na pravém uchu a říkal jsem si, tohle Mirku už nemůžeš dopustit – jsem sice režisérem seriálu, ale spolutvůrci je celá naše parta.

Kudy se dá dostat lodí z Prahy do Černého moře?

Trošku jsme si to natáhli. Jednak že je to možné jsme dokázali tím, že jsme skutečně do toho Černého moře dopluli. Vůbec to nebylo jednoduché, trasu jsme absolvovali v průběhu tří let. Ale celou trasu jsme upluli za 138 dní. Seriál má také podtext: pomalý seriál do rychlé doby. Jedna věc je, když jenom plujete, kocháte se kolem sebe, sem tam někde zastavíte a něco si vyfotíte, případně natočíte na mobil a sdílíte to na nějakých sítích s kamarády.

A druhá věc je, když u toho tvoříte opravdu seriál, který má nejenom samotnou podstatu, že plujete, ale také se díváte na krajinu kolem, potkáváte zajímavé věci, a také zajímavé lidi. A některé z nich jsme pozvali i na palubu. Takže je potřeba říct, že to je dokumentární pořad, a pak dny nabíhají.

„Dali jsme si jméno Srdcaři, protože jinak než srdcem se to nedá dělat“

Kudy jste tedy pluli?

Šlo by to kratší, ale vybrali jsme si trošku okliku. Vypluli jsme z Prahy, dopluli jsme do Berlína. Tam nás zachytil sníh, přezimovali jsme tam a pokračovali v různých etapách. Pak jsme se vydali do Hamburku, odtamtud jsme pluli vnitrozemím do Holandska, do řeky Emže, vypluli jsme do Západofríských a Východofríských ostrovů…

Pak do Bruselu, Paříže, směrem na Štrasburk, vzali jsme to kolem Lucemburska, vpluli jsme do Rýna, odbočili do Mohanu, tam jsem překonali rozvodí Dunaje. A po Dunaji nás čekalo něco přes dva tisíce kilometrů plutí po řekách. A to je jeden z největších zážitků, fenomén Železná vrata, největší říční průlom v Evropě přes obrovské skály, a vplutí do Černého moře, to jsou věci, na které se nezapomíná.

