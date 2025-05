Z Vysočiny přes jižní Čechy až k Dunaji v Rakousku povede dálková cyklotrasa Via Silva Nortica

Via Silva Nortica – cesta, která propojí Vysočinu, jižní Čechy a Dolní Rakousko. Na jejím vzniku spolupracují česká i rakouská města. Po téměř dvouletém úsilí se podařilo zajistit všechny pozemky, kudy trasa povede. Příští rok by se mohlo začít stavět. Dačice 23:15 13. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vždycky se snažíme hledat spíše cestu po státních pozemcích, protože tam je to mnohdy snazší, popisuje ředitel Nadace Jihočeské cyklostezky | Foto: Eva Musterová Marvanová | Zdroj: Český rozhlas

Po nezpevněné polní cestě mezi Mutišovem a Slavonicemi na Jindřichohradecku jezdí často na kole pan Miloš. Mezi místními je cesta známá, ale brzy tudy povede i dálková cyklotrasa Via Silva Nortica.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Podrobnosti o dálkové cyklotrase Via Silva Nortica zjistila Eva Musterová Marvanová

„Cyklostezka bude začínat v Telči, povede směrem na Dačice, Slavonice a napojí se na již vybudovanou trasu směrem na Fratres. Rakouští partneři budou ještě budovat některé dílčí úseky a trasa by měla končit v rakouském Melku na dunajské cyklostezce,“ popisuje Jan Vlášek, ředitel Nadace Jihočeské cyklostezky.

Přípravy trvaly více než rok, bylo totiž potřeba získat pozemky, přes které trasa povede. „Vždycky se snažíme hledat spíše cestu po státních pozemcích, protože tam je to mnohdy snazší. A když pak není zbytí, musíme holt jít za jednotlivými vlastníky,“ říká Jan Vlášek.

Jednání s majiteli pozemků zařizovali starostové. Úsek od hranic s Rakouskem až na území Dačicka měl na starost Hynek Blažek, nezávislý starosta Slavonic. „Na našem katastru je vlastníků hodně, my máme ty pozemky dost rozdrobené, takže jednání trvala zhruba rok. Majitelů bylo asi pětadvacet. Když jsme jim vysvětlili, o co jde, tak z devadesáti procent všichni poměrně záhy svolení dali,“ vzpomíná.

2:38 V krušnohorském areálu Plešivec obnovují trailové tratě pro cyklisty. Modrá dostane nový povrch Číst článek

Ne vždy se ale jednání podařila. V jednom místě tak cyklostezka vybočí ze směru, aby se vyhnula pozemku rakouského majitele. „Tady cyklostezka uhne z okraje louky k patě železnice a pak se bude zase ke kraji louky vracet a povede dál kolem pole,“ ukazuje Jan Vlášek mezi Mutišovem a Slavonicemi.

V současnosti jsou jednání o pozemcích ukončena. Mikroregion Dačicko požádal o dotaci z fondu Interreg a z fondu ministerstva pro místní rozvoj. Pro jihočeskou část dosahuje rozpočet 40 milionů korun. Na Vysočině se jedná o podobně vysokou částku.

Pokud projekt finanční podporu získá, dálková cyklotrasa Via Silva Nortica by měla být hotová do konce roku 2028.