Zadar: Kolik dnů na něj budete potřebovat? A jak výhodné je dostat se tam autobusem?

Zadar, živé srdce celé severní Dalmácie, se pyšní dvěma novodobými, technicky zajímavými atrakcemi: mořskými varhanami ve schodech do moře a vizuální show Pozdrav slunci. Která jiná místa tam stojí za to navštívit? Kolik času na to budete potřebovat? A jaké tam můžete čekat počasí? O tom je pátý a závěrečný díl seriálu Českého rozhlasu Dvojka. Zadar 12:00 18. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zadar, Chorvatsko | Zdroj: Shutterstock

„Mořské varhany vydávají specifické zvuky a Pozdrav slunci vytváří soubor vizuálních efektů,“ popisuje v seriálu Chorvatsko do kapsy delegátka Lenka Laus a pokračuje:

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Chorvatsko do kapsy: Zadar. Moderuje Jiří Holoubek a Šárka Volemanová

„Dále je potřeba se projít po antickém fóru, navštívit katedrálu svaté Anastázie s vyhlídkovou věží, kostel svatého Donáta nebo muzeum antického skla. Ze Zadaru také pochází slavný likér maraschino.“

„Centrum projdete třeba i za jediný den. Záleží, co vše budete chtít vidět. Zadar má ale také širokou nabídku služeb, skvělé koupání a v jeho okolí leží spousta menších i větších ostrovů. V dojezdové vzdálenosti se navíc nachází pět národních parků Chorvatska,“ doporučuje delegátka.

„Jsou to parky Krka, Paklenica, Severní Velebit, Kornati a Plitvická jezera. Jen z tohoto výčtu vyplývá, že i čtrnáct dní bude málo.“

Nejznámější pláže Borik a Kolovare mají průzračnou vodu a chlubí se oceněním modrá vlajka, které se uděluje jen těm nejčistším a nejudržovanějším plážím.

„Cestování do Chorvatska autobusem je už velmi komfortní,“ uklidňuje Tomáš Beránek ze společnosti FlixBus. „Nesrovnatelné s tím, co znáte z 90. let. Autobusy jsou plně klimatizované, mají velký rozestup na nohy. Samozřejmostí je wi-fi, elektrické a USB zásuvky a toaleta.“

Populární jsou i noční autobusy. Z Prahy do Zadaru jede přímá linka přibližně 10 hodin.