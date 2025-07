Žádný kemp, jen ohniště a suchý záchod. Opomíjený Český les chce nalákat turisty na síť prostých nocovišť

Zatímco v Krkonoších nebo na Šumavě je turistů místy až moc, v Českém lese je to úplně naopak. V posledním dílu seriálu o overturismu vás proto zavedeme na místo, kam se naopak turisty snaží přilákat, a to třeba na nouzová nocoviště uprostřed přírody. To první vzniklo letos na soukromém pozemku na místě zaniklé vesnice Hraničky na Tachovsku. Seriál Rozvadov 16:44 27. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nouzové nocoviště pod Plešným jezerem (Ilustrační foto) | Foto: Národní park Šumava

Auto jsme nechali kousek od Nových Domků u Rozvadova. Nejdu sám, jdeme s Vaškem, a po chvíli jsme objevili nouzové nocoviště. Je tady posekaná tráva, ohniště, stůl s lavicemi, pergola.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Žádný kemp, jen ohniště a suchý záchod. Turisty opomíjený Český les chystá síť nouzových nocovišť

Se vznikem nouzových nocovišť počítá územní studie pro Český les. „V úzkém pásu bývalé železné opony jsme se dohodli, že nebude vznikat žádná tvrdá návštěvnická infrastruktura. Zároveň jsme ale chtěli umožnit, zejména turistům, kteří chodí dálkové trasy, se v tom území se pohybovat a přenocovat,“ říká Tomáš Pekrt z Agentury ochrany přírody a krajiny.

„Díky tomu vznikla ideová síť zhruba deseti bodů, kde můžou nouzová nocoviště vznikat, když k tomu budou podmínky, když se najdou provozovatelé, ochotní vlastníci,“ nastiňuje Pekrt.

Co pojem nouzové nocoviště představuje? „Není to kemp, jedná se o místo k jednorázovému přenocování. Ve většině případech si zde můžete rozdělat oheň a máte tady suché WC,“ popisuje Pekrt z Agentury ochrany přírody. „Hlavní podmínkou je provozovatel, který je ochoten se o to místo starat,“ dodává.

3:38 ‚Nezajímá je síť cest.‘ Čtyřkolky přes zákaz brázdí České středohoří, rozjíždějí vegetaci i motýly Číst článek

Se zájemci o vybudování nocovišť na svém pozemku komunikuje Destinační společnost Český les, jak vysvětlila její ředitelka Lenka Křížková. „Můžeme majitelům nebo případným správcům poradit, vysvětlit, jaké jsou výhody, popřípadě slabiny,“ popisuje.

„Když už nějaké nouzové nocoviště vznikne, je také důležité ho lidem nabídnout. Tady jsme moc rádi za spolupráci se stezkaři. Vzhledem k tomu, že jsou nejčastějšími klienty nouzových nocovišť, jejich schopnost si o nich navzájem říct je také důležitá,“ říká Křížková z Destinační společnost Český les.

Další tamní nouzové nocoviště by mohlo vzniknout poblíž rozhledny Havran.