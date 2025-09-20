Zahrada zámku ve Slavkově u Brna prochází proměnou. Oprav se dočkají historické skleníky
Zahrada zámku ve Slavkově u Brna prochází proměnou. Město tam díky evropskému dotačnímu programu nechává opravit třeba část zámecké zdi nebo historické skleníky. Ty by nově kromě potřebám zámku mohly sloužit i dětem z blízké mateřské školy.
„Zahájili jsme opravu střechy. Po obnažení nosné konstrukce bylo zjištěno, že původní trámoví je kompletně napadené houbami,“ říká vedoucí stavby Ondřej Kunc.
Teď jsou Slavkovské skleníky úplně otevřené. Poškozený krov se bude muset kompletně vyměnit. „Bude se ve stejných dimenzích tvarovat znovu tak, aby byl zachován kompletní vizuál památkové budovy,“ popisuje Kunc.
Na trámy pak přijde ocelová konstrukce střechy a zasklení. Hotovo by mělo být příští rok na jaře. Podle Petra Lokaje z odboru investic slavkovské radnice by po rekonstrukci skleník mohl sloužit třeba městským technickým službám nebo pro potřeby zámku.
„Máme tady v blízkosti mateřskou i základní školu, takže by to tady mohli v rámci učebních hodin navštěvovat a využívat,“ míní Lokaj.
Další práce
Práce pokračují i v dalších částech zámecké zahrady. Do června dělníci opraví ještě kus obvodové zdi, rekonstrukce se dočká i obložení bazénu s vodotrysky.
S financováním radnici pomáhá evropský dotační program.
„Je to přeshraniční spolupráce s městem Holíč v rámci programu Interex Slovensko, Česko a umožní nám to zrekonstruovat objekty, které jsou památkově chráněné,“ doplňuje Dalibor Kašpar z odboru investic.
Kromě stavebních prací jsou v plánu třeba i obrazovky, na které se bude na zámku ve Slavkově v reálném čase promítat obraz z kamer ve slovenském Holíči a naopak.
Z celkových 55 milionů korun pokrývá dotace asi 80 procent nákladů, dalších pět procent městu přispěje ministerstvo pro místní rozvoj.