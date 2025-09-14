Zájem o podzimní cestování meziročně vzrostl. Češi chtějí více létat do exotiky, hlavně do Asie
Prodejci letenek zaznamenali meziročně o 15 procent vyšší zájem o podzimní cestování. Roste zájem o letenky do exotiky, především do Asie. K zájmu o cestování přispěly nové přímé linky, vyšší frekvence letů nebo ceny letenek, které jsou díky konkurenci mezi aerolinkami příznivé. Vyplývá to z informací prodejců letenek.
„Celkově během září a října zatím roste počet cestujících o 15 procent, ale v případě Asie je to o 34 procent a do Afriky se chystá o 43 procent více cestujících než loni touto dobou. Většina, 80 procent, však stále zůstane v Evropě,“ sdělila Daniela Chovancová z Kiwi.com. Vzrostl podle ní hlavně zájem o Polsko, Norsko, Švédsko nebo Island.
Počet lidí cestujících z Evropy do USA se letos snížil. Může je odrazovat i Trumpova administrativa
Číst článek
Meziroční nárůst o 15 procent zaznamenali také ve Student Agency Travel, kde prodávají nejvíce letenky po Evropě. Evropským městům dominuje Londýn, který na první příčce podle prodejce vystřídal Paříž.
Tu Letos eviduje až na třetím místě za Barcelonou, u které stejně jako u Malty meziročně prodal o více než 100 procent letenek více. Nárůst společnost zaznamenala také u Říma a Málagy.
Lety do USA se plní zřídka
Portálu Letuška.cz meziročně vzrostl prodej podzimních letenek do exotických destinací o deset procent. Letenky do exotiky a zámoří tvoří od října do března čtvrtinu z jeho celkového prodeje. Jako důvod vidí nová spojení a dobré ceny.
„Letos je značný zájem o Asii, především pak o Thajsko, Vietnam a Japonsko. Letecké cestování po Evropě se dostalo na předcovidový vrchol a tam i zůstává. A naopak přímé lety do Ameriky, o které byl v minulosti velký zájem, se nyní zcela naplní jen zřídka,“ uvedl ředitel portálu Letuška.cz Josef Trejbal.
Pozitivní trend je ale podle něj vidět na turistických linkách do New Yorku.
Češi letos také ve velkém zamířili do japonské Ósaky. Nárůst o 55 procent byl podle Lenky Kašické ze Sudent Agency Travel zapříčiněn Světovou výstavou EXPO 2025, která vrcholí v příštích týdnech.
Téměř jak s lístkem do autobusu. Pražské letiště začne příští rok testovat samoodbavovací systém
Číst článek
Do Asie prodal o 20 procent více letenek portál Pelikán. „Tento podzim a zimu je největší zájem zase o thajský Bangkok. Ten však roste jen minimálně, mimořádně dobře se daří Bali, které tuto zimu roste o téměř 80 procent. O 75 procent roste i Dubaj,“ uvedla za prodejce Katarína Šuchterová.
Konkurence mezi aerolinkami
Z netradičních zemí portál Letuška.cz zaznamenal rostoucí zájem o Gruzii nebo Uzbekistán. Kiwi.com eviduje téměř dvojnásobné zvýšení prodeje letenek do Maroka a několikanásobné zvýšení počtu cestujících do Keni.
Meziročně pak klesly průměrné ceny letenek do klíčových destinací. Například do Barcelony se cestující dostanou levněji o 23 procent, do Říma o 21 procent, na Maltu o 18 procent a do Londýna o 14 procent, uvedla Kašická. Podle Trejbala jsou ceny letenek nižší díky silné konkurenci mezi aerolinkami.
Nejlevnější odletové dny jsou obvykle úterý a středa, naopak cenově nevýhodné bývají pátky a soboty. „V průměru nejvýhodnější je koupit letenku na kratší trasy 38 dní před odletem, na delší trasy pak 50 až 101 dní před odletem,“ popisuje Trejbal.