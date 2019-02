ANKETA: Rozhodněte o nejlepší reportáži zahraničních zpravodajů

Výherní zápisník bude vyhlášen večer 14. února. Termín Radiožurnál nevybral náhodou. Právě letos v tento den totiž své neuvěřitelné 100. narozeniny oslaví legenda a vzor všech cestovatelů Miroslav Zikmund.

Cena Hanzelky a Zikmunda Poslechnout si vybrané příspěvky a hlasovat můžete ZDE. Radiožurnál bude z předávání od 19.00 vysílat Poctu Miroslavu Zikmundovi. Vystoupí Tomáš Klus, Tamara Klusová, Ivan Hlas Trio, Miloš Vacík a Tam Tam Batucada.

Mezi těmi, které Miroslav Zikmund s Jiřím Hanzelkou svými nezapomenutelnými cestopisy inspirovali, jsou bezesporu i zahraniční zpravodajové Českého rozhlasu. Ti už od roku 1955 natáčejí „cestopisy“ vlastní: v rámci pořadu s příznačným názvem Zápisník zahraničních zpravodajů.

Ten už více než 60 let přináší to nejlepší, nejzajímavější i nejpřekvapivější, co naši zpravodajové během svých misí v dalekých zemích zjistí.

A protože na dobré věci bychom neměli zapomínat, vybral Radiožurnál deset nejlepších zápisníků zahraničních zpravodajů z posledních let. Na vás teď zbývá už jen „maličkost“ – vybrat z nich ten vůbec nejlepší.