‚Zápisem na seznam UNESCO to teprve začíná.‘ Manželé rekonstruují žatecký mlýn už 23 let

Žatecká chmelařská oblast je od září jako jediná na světě na seznamu světového dědictví UNESCO. Její součástí je historické centrum Žatce nebo zámek Stekník, ale taky unikátní zemědělské usedlosti s historickými sušárnami chmele. Stoletá sušárna se středověkým mlýnem stojí také v obci Trnovany. Zchátralou usedlost před lety koupil a opravuje manželský pár. Do sušárny se chce nastěhovat a z mlýna plánuje vytvořit moderní hotel. Příběhy roku 2023 Trnovany 17:32 28. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žatecká chmelařská oblast je od září jako jediná na světě na seznamu světového dědictví UNESCO (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

S Miroslavem Károu stoupáme do patra historické sušárny, která tak trochu připomíná katedrálu. „Takže tady jsou tři patra. 160 čtverečních metrů jedno patro. Tady to jsou už nová okna - sto už jsme jich nechali dělat od firmy,“ ukazuje Kára reportérovi Radiožurnálu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž

V roce 2000 jeli s manželkou Šárkou Mejcharovou kolem a neobvyklá budova je zaujala.

„Jsme jeli na katastr. Tam nám řekli, že to už několik let chtějí zemědělci prodat. A třetí den jsme to kupovali. Mysleli jsme si, že za dva roky budeme bydlet, jenže deset let nám vydávali pozemky,“ vzpomíná.

„Museli jsme se sem hlavně nastěhovat, protože to tady lidi systematicky rozkrádali na topení,“ doplňuje ho záhy jeho manželka Šárka.

„Tady ty díry v podlahách vidíte. Cokoliv jsme sem přivezli, jakýkoliv stavební materiál, se hned ztratilo,“ dodává. Než ale mohli začít rekonstruovat, museli vyvést tuny odpadu.

„Byla to jedna velká černá skládka až do prvního patra obrovského mlýna, co je támhle naproti přes nádvoří,“ říká Šárka Mejcharová. Právě tam se manželé nastěhovali. Bydlet ale chtějí v sušárně a šestipatrový mlýn by měl sloužit jako turistická zajímavost.

„My máme projekt na to, jak by to mělo asi vypadat historicky. Zároveň by to mělo být high-tech moderní,“ říká Mejcharová.

UNESCO je teprve začátek

Rekonstrukce budovy, zejména střechy, se ale neobešla bez potíží. „Dělali jsme i opatření, aby nepadaly tašky na sousední pozemek. Je možné, že se někde něco narušilo víc, protože ta střecha je stoletá. Takže to budeme muset zjistit,“ vysvětluje.

Věří, že zápis Žatce a chmelařské krajiny včetně Trnovan na seznam UNESCO jim s jejich záměry pomůže.

„Žatec nemá dostatek ubytovacích ani gastronomických kapacit, takže si myslím, že bychom snad na to mohli partnera najít s tím, že by ty domy na sebe dokázaly i vydělat.“

Spal na ulici a tančil. Dnes je majitelem úspěšného kulturního centra, které oceňuje i UNESCO Číst článek

Svých plánů na záchranu usedlosti s mlýnem, sušárnou chmele a parkem se ale manželé vzdávat nechtějí.

„To jsme v podstatě slíbili i bývalým majitelům, kteří odsud byli vysídleni, aristokratické rodině von Schönfeldům. Paní von Schönfeldová, která už zemřela, se tady byla podívat a vyprávěla nám o tom. My jsme tady dokonce našli dole na jednom trámu tužkou namalované srdíčko s iniciály jejího muže a dokonce i jí samotné,“ vzpomíná.

Na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO nejsou jen Trnovany, ale celá chmelařská oblast Žatecka. Olga Bukovičová z Žatecké radnice byla v týmu, který nominaci připravoval.

„Zápisem to nekončí, zápisem všechno začíná. Před námi je množství úkolů, právě jak v oblasti edukace, tak i v oblasti vědeckého poznání. A samozřejmě i v oblasti propagace nás čeká zpracování množství průvodců, překlady. Máme třeba interaktivní mapu, která je velmi povedená a chceme ji dále rozšiřovat,“ uzavírá Bukovičová.