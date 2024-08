Závod o první bezdokladové letiště na světě? První by mohlo vzniknout v Abú Dhabí

Představte si, že na letišti nastoupíte do letadla, aniž byste museli předložit pas, občanský průkaz nebo letenku. Už příští rok by se to mohlo stát na mezinárodním letišti Zayed v Abú Dhabí.

Abú Dhabí 0:10 11. srpna 2024