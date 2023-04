Na železnici v Česku chybí stovky vagonů. Dopravci nasazují starší vozy, se kterými už se nepočítalo

Pokud jezdíte často vlakem, možná se vám to také stalo. Přijede úplně jiná souprava, než je napsaná v jízdním řádu, nebo některý z vozů chybí. Železniční dopravci v Česku se potýkají s nedostatkem provozuschopných vozů. Na koleje se tak vrací i ty vagony, se kterými se už v běžném provozu nepočítalo. Praha 15:00 25. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Českým železničním dopravcům chybí stovky vagonů (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

České dráhy mluví o výpadku zhruba 150 vozů. Část z nich je teď na pravidelné údržbě. Týká se to i jednotek Pendolino, do kterých dopravce postupně instaluje jednotný evropský zabezpečovač ETCS. Situace ve vozovém parku by se podle národního dopravce měla zlepšit ve druhé polovině roku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na železnici v Česku chybí stovky vagonů, tématu se blíže věnuje Vojtěch Tomášek

Výpadek chtějí České dráhy řešit například výpůjčkami vozů ze zahraničí. Dopravce například pronajal lokomotivy Vectron a nasadil vozy slovenského národního dopravce ZSSK.

„Tam, kde je nedostatek vozidel vyšší kvality, které jsou na opravách, tak používáme i standardní kvalitu, abychom naplnili kapacitu. Takže v tuto chvíli nám vypomáhají i vozy, které už nebyly určeny do běžného provozu, ale spíše jako posilové právě na výjimečné situace,“ popsal pro Radiožurnál náměstek generálního ředitele Českých drah Jiří Ješeta další řešení na vnitrostátních linkách.

Dopravce čeká také na zpožděnou dodávku nových souprav, a to na regionální i dálkové linky. České dráhy mají teď ve výrobě přes 200 jednotek. Je to například 110 souprav RegioPanter, 76 jednotek RegioFox nebo 20 jednotek ComfortJet. Právě ty chce dopravce poslat na hlavní dálkové linky.

Vlakem rychleji z Prahy do Kladna, Liberce nebo Mnichova. Správa železnic modernizuje tratě Číst článek

V červnu pak vyjedou třeba na trati v Olomouckém kraji první dvě nové soupravy RegioPanter, všech 27 jednotek pro Olomoucký kraj by měly České dráhy dostat do března příštího roku.

Hodnota těchto investic je necelých 35 miliard korun. A společnost nakupuje dál. V tendrech teď shání dalších více než 200 vlakových jednotek s odhadovanou cenou 86 miliard korun.

Problém navíc není jen v samotném počtu vozů, ale také v jejich údržbě. Soukromý dopravce RegioJet považuje za problém hlavně nedostatek personálu.

„Dlouhodobě se potýkáme jako všichni ostatní dopravci s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků v oblasti opraven a údržby. Máme snahu nahradit chybějící pracovní sílu pracovníky ze zahraničí, ale problém je obvykle v jazykové bariéře,“ podotýká mluvčí společnosti Alexandra Janoušek Kostřicová.

To připouští i České dráhy. Chybí mechanici, elektromechanici i zámečníci.