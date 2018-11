Cestovatelé po půl století zmapovali trasu Hanzelky a Zikmunda. Snímky vystaví v Jeruzalémě i v Plzni

Projekt Zikmund100, který vznikl k příležitosti stých narozenin slavného cestovatele Miroslava Zikmunda, se uzavřel po osmi měsících. Jeho autoři Lukáš Socha a Tomáš Vaňourek během nich projeli a znovu vyfotografovali vybraná místa z cest slavné dvojice Zikmund a Hanzelka. Výsledky projektu prezentovali na české ambasádě v Tel Avivu. Snímky mapující trasu československých cestovatelů se možná dočkají samostatné výstavy v Jeruzalémě. Tel Aviv 9:26 25. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Socha, spoluautor projektu Zikmund 100, v izraelském Tel Avivu. | Foto: Štěpán Macháček

Výstava představí fotografie stejných míst, která před víc než půl stoletím fotografovali Jiří Hanzelka s Miroslavem Zikmundem.

„Netušili jsme, že se nám podaří dohledat všechna ta místa, která jsme vybrali. Dnes jsme tady v Izraeli, poslední den na cestě, a v počítači mám 162 retrospektivních fotografií. Takže se nám to povedlo. Doufám, že pan Zikmund bude šťastný, až mu ukážeme, jak se svět změnil od doby, co ta místa křižoval s kolegou Hanzelkou v Tatrách 805,“ řekl Lukáš Socha, jeden z autorů projektu Zikmund100, během prezentace v izraelském Tel Avivu. Zpátky do České republiky odletěl s Vaňourkem po osmi měsících putování po Asii.

Na cesty s sebou autoři projektu vzali mimo jiné Zikmundovy a Hanzelkovy fotografie z počátku 60. let. Původní popisky jim pomohly vyhledat přesná místa na snímcích. Pomocnou ruku jim podali i domorodci.

„Na začátku jsme se báli, že už je to hodně dlouhá doba, skutečně půl století, že ti lidé už nebudou žít. Že si to nikdo nebude pamatovat. Ale mýlili jsme se. Třeba v Petropavlovsku na Kamčatce před námi seděl 80letý pán, který byl na přednášce Petropavlovsk Zikmunda a Hanzelky. Ukázal nám, jak se s nimi tehdy vyfotil,“ vypráví Socha.

Podobné překvapení zažili cestovatelé také na ostrově Jáva v Indonésii. „V jedné vesničce jsme potkali vnučku paní, v té době asi devadesátileté, která se vyfotila se Zikmundem před svým domečkem. My jsme tam tu fotografii přivezli a ukázali jí v té malé vesnici. Obyvatelé se okamžitě seběhli kolem nás a začali vyprávět o tom, že tam ty Tatrovky vážně byly a Zikmund s Hanzelkou taky. Pak přišla paní, která řekla, že je vnučkou ženy na fotce.“ Právě tyto nečekané příběhy byly podle autorů na celé cestě to nejzajímavější.

Plzeň před Jeruzalémem

Asijské putování podnikli Hanzelka se Zikmundem mezi lety 1959 a 1964. První část, odehrávající se na Blízkém východě, popsali v cestopisu Obrácený půlměsíc. Právě tuto cestu ale Tomáš s Lukášem absolvovat v plné míře nemohli. „My jsme se chtěli okamžitě přesunout do Sýrie a do Libanonu, ale nebylo nám to doporučeno. S vybavením, které jsme měli, nebyl dobrý nápad do Sýrie přijet,“ vysvětluje Socha.

Podle českého velvyslance Martina Stropnického by fotografie z projektu Zikmund100 mohly být vystaveny i v Českém domě v Jeruzalémě. Ten se veřejnosti otevře počátkem příštího týdne, během návštěvy prezidenta Miloše Zemana. „Příští rok máme 30 let od listopadové revoluce a v rámci toho chceme samozřejmě dělat zajímavé akce. Budeme mít prostor i v Českém domě a tohle je akce, která stojí za reprízu,“ říká Stropnický.

Jako první ale výstavu uvidí obyvatelé Plzně, a to 14. února. V ten den totiž oslaví Miroslav Zikmund, rodilý Plzeňák, sté narozeniny. „Celý tenhle projekt vznikl proto, abychom panu Zikmundovi v den jeho stých narozenin mohli ukázat, jak se změnil svět za více než půl století,“ těší se Socha.